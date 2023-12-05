Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi
Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Münih Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. Yarım metreyi bulan kar demir yolu ve kara trafiğini de etkiliyor.
Münih Havalimanı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece boyunca yağması beklenen yağmurun dondurucu soğuk ile birleşmesiyle aşırı buzlanma oluşacağı ve bu nedenle yerel saat ile 12.00'ye kadar olan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.