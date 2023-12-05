Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Münih Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. Yarım metreyi bulan kar demir yolu ve kara trafiğini de etkiliyor.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 1

Münih Havalimanı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece boyunca yağması beklenen yağmurun dondurucu soğuk ile birleşmesiyle aşırı buzlanma oluşacağı ve bu nedenle yerel saat ile 12.00'ye kadar olan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 2

Günde 770'den fazla kalkış ve inişin gerçekleştiği havalimanından etkilenen uçuş sayısının ilk etapta yaklaşık 330 olduğu aktarıldı.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 3

Bavyera'nın büyük bölümünde kışın şiddetli şekilde başlaması nedeniyle hava trafiğinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle yüzlerce yolcunun havalimanında mahsur kaldığı belirtildi. Mahsur kalanlar için portatif yatakların havalimanına getirildiği duyuruldu.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 4

Öte yandan yarım metreyi bulan kar yağışı demir yolu trafiğini de etkiledi. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn (DB), Bavyera eyaletinden Baden-Württemberg eyaleti ve İsviçre'ye doğru yapılacak seferlerin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 5

DB, yolculardan zorunlu olmayan seferlerini 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ertelemelerini istedi.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 6

Münih'teki kar ve sıfırın altındaki dondurucu soğuklar, trafiği olumsuz etkiliyor.

Kentin tramvay hattında aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 7

Starnberg ve Mühldorf am Inn bölgelerinin yanı sıra Augsburg'da da birçok okul kapalı kaldı.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 8

Alman Meteoroloji Dairesi ülkenin birçok yerinde buzlanma olabileceği uyarısında da bulundu.

Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 9
Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 10
Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 11
Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi - 12
DAHA FAZLA GÖSTER