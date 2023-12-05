Almanya'da kar esareti: Tüm ulaşım sistemi durma noktasına geldi

Münih Havalimanı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece boyunca yağması beklenen yağmurun dondurucu soğuk ile birleşmesiyle aşırı buzlanma oluşacağı ve bu nedenle yerel saat ile 12.00'ye kadar olan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.