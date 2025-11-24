Almanya'da kar yağışı hayatı felç etti : 3 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin güneyinde pazar gecesi boyunca kar yağışı etkisini gösterdi. Bavyera eyaletinde bazı bölgelerde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi.

Maxhütte-Haidhof kasabası yakınlarında otoyoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen ve iki kamyon ile bir otomobilin karıştığı kazada en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Oldenburg bölgesinde buzlanma nedeniyle 42 kaza meydana geldi. Kazalarda bir kaç kişi hafif yaralandı. Bazı yollar kazalar nedeniyle saatlerce kapalı kaldı.