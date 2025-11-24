Almanya'da kar yağışı hayatı felç etti : 3 kişi hayatını kaybetti
24.11.2025 11:05
İHA
Almanya'nın güneyinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle gerçekleşen trafik kazalrında 3 kişi hayatını kaybetti.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkenin güneyinde pazar gecesi boyunca kar yağışı etkisini gösterdi. Bavyera eyaletinde bazı bölgelerde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi.
Maxhütte-Haidhof kasabası yakınlarında otoyoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen ve iki kamyon ile bir otomobilin karıştığı kazada en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Oldenburg bölgesinde buzlanma nedeniyle 42 kaza meydana geldi. Kazalarda bir kaç kişi hafif yaralandı. Bazı yollar kazalar nedeniyle saatlerce kapalı kaldı.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Köln Bonn Havalimanı’nda, ani buzlanma nedeniyle uçuşlardurduruldu. Havalimanı yetkililerinin yaptığı açıklamada ani buzlanma nedeniyle uçuşların durdurulduğundan bahsedildi. Buzlanmanın çözülmnesi pistlerin tekrar açılması 45 dakikayı buldu.
25 İLÇEDE KIRMIZI ALARM
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), bugün ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde kar yağışı, donma ve trafikte aksaklıkların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. DWD’nin uyarısı sonrasında Bavyera eyaletine bağlı 25 ilçede kırmızı alarm seviyesine geçildi. Eyaletteki alarm seviyesini 5 üzerinden 4 olarak güncelleyen yetkililer, söz konusu ilçelerde araç kullanmaktan kaçınılması, bunun zorunlu olduğu durumlarda ise sürüşün buzlanma riskine uygun şekilde yapılmasını tavsiye etti.