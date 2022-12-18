Almanya’da müzeden çalınan 31 parça eşya bulundu: 1 milyar euro değerinde

Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesi 2019 yılında soyuldu.
Gerçekleşen soygunda çalışnan eserlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtildi.
Dresden polisi ve savcılığından yapılan yazılı açıklamada, değerli eşyaların 16 Aralık’ı 17’ye bağlayan gece, başkent Berlin’de ele geçirildiği duyuruldu.
Açıklamada, “İlk inceleme sonucunda, elmas setinden şapka dekorasyonu ve Polonya Beyaz Kartal Nişanı gibi birkaç parça da dahil olmak üzere 31 ayrı parça bulunmaktadır” denildi.
Dresden polisi, ele geçirilen parçaların kente getirildiğini ve burada Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarından uzmanlarca inceleneceğini duyurdu.
Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan ‘Güçlü August’ döneminde toplandığı belirtildi. Elektrik devresinde yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların müzeye giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.
Öte yandan Kasım 2019'da gerçekleştirilen soygunda, irili ufaklı olarak 770 elmasın ve 49 karat bir elmasın yer aldığı 1728 yılından kalma bir kılıcın soyulduğu ifade edilmişti.
Çalışananlar arasında 1782 ve 1789 yıllarına ait eserlerin olduğu belirtiliyor.