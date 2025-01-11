Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın
Almanya'da aşırı sağcı Neo-Nazi Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yapacağı kongre sol gruplar tarafından engelleniyor. 200 otobüsle farklı şehirlerden Berlin'in güneyindeki Riesa'ya giden faşizm karşıtı gruplara polis müdahale etti.
Almanya’nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde Neo-Nazi Almanya için Alternatif (AfD) partisi bugün kongre için toplandı.
Kongreyi protesto etmek isteyenler ise geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirdi.