Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın

AB'DEN ÇIKILMASI VE KÜRTAJI KONUŞACAKLAR

23 Şubat'taki erken genel seçimler öncesi düzenlenen kongrede Alice Weidel'in AfD'nin başbakan adayı olarak belirlenmesi bekleniyor.

Kongrede ayrıca Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması ve kürtaj gibi konuların yer aldığı parti programı tartışılacak.