Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın

Almanya'da aşırı sağcı Neo-Nazi Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yapacağı kongre sol gruplar tarafından engelleniyor. 200 otobüsle farklı şehirlerden Berlin'in güneyindeki Riesa'ya giden faşizm karşıtı gruplara polis müdahale etti.

Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın - 1

Almanya’nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde Neo-Nazi Almanya için Alternatif (AfD) partisi bugün kongre için toplandı.

Kongreyi protesto etmek isteyenler ise geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirdi.

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Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın - 2

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Radikal sol grupların öncülüğünde, ülkenin çeşitli şehirlerinden tren ve otobüslerle Riesa'ya giden binlerce gösterici, AfD’nin kongresini engellemek için toplandı.

Yaklaşık 200 otobüsle şehre gelen faşizm karşıtları, AfD kongresine erişimi sağlayan yolları kapatmaya çalıştı, polis göstericilere engel olmak için zaman zaman müdahalede bulundu.

Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın - 3

ATLI POLİSLER VE KÖPEKLERLE GÜVENLİK

AfD'nin politikalarını eleştiren göstericiler, pankartlar taşıyarak kongrenin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi beklenen gösteride atlı polisler, köpekler ve su püskürtme araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın - 4

AB'DEN ÇIKILMASI VE KÜRTAJI KONUŞACAKLAR

23 Şubat'taki erken genel seçimler öncesi düzenlenen kongrede Alice Weidel'in AfD'nin başbakan adayı olarak belirlenmesi bekleniyor.

Kongrede ayrıca Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması ve kürtaj gibi konuların yer aldığı parti programı tartışılacak.

Almanya'da Neo-Nazi kongresine giden yolları kestiler: 200 otobüsle baskın - 5
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