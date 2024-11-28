Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı

Bu ay bir başka kişi daha, bir Noel pazarını hedef alacağı bildirilen bir saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle tutuklandı.

İddia edilen plan, Aralık 2016'da bir kamyonun Berlin'deki bir Noel pazarında kalabalığın arasına dalarak 12 kişinin ölümüne yol açtığı, Almanya'daki en ölümcül radikal İslamcı saldırıyı hatırlattı.