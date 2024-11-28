Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı

Alman polisi, Mainz-Bingen'de bir evde iki süngü, dört parça boru ve fünye yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzemeler bulduklarını açıkladı. Saldırı planladığı düşünülen bir kişi tutuklandı. Şüphelinin, terör örgütü DAEŞ’in “suçlarını yücelttiği” belirtildi.

Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı - 1

Alman yetkililer boru tipi bombayla saldırı planladığından şüphelenilen genç bir şüpheliyi tutukladıklarını açıkladı.

Polis, bugün yaptığı açıklamada, Mainz-Bingen'in batı bölgesindeki evinde iki süngü, dört parça boru ve fünye yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzemeler bulduklarını bildirdi.

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Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı - 2

Koblenz savcılığı, ismi açıklanmayan şüphelinin “internette radikalleştiğini” ve sosyal medyada propagandif içerik paylaştığını söyledi.

Yapılan açıklamada bu kişinin terör örgütü DAEŞ’in “suçlarını yücelttiği” ve “cihat” çağrılarını paylaştığı belirtildi.

Müfettişler, şüphelinin “boru tipi bomba ve patlayıcıların nasıl yapılacağına ilişkin talimatları internetten edindiğini” söyledi.

Savcılar, şüphelinin bir saldırı gerçekleştirme hazırlığında olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığını ve aramalar sırasında herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ifade etti.

Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı - 3

Bu ay bir başka kişi daha, bir Noel pazarını hedef alacağı bildirilen bir saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle tutuklandı.

İddia edilen plan, Aralık 2016'da bir kamyonun Berlin'deki bir Noel pazarında kalabalığın arasına dalarak 12 kişinin ölümüne yol açtığı, Almanya'daki en ölümcül radikal İslamcı saldırıyı hatırlattı.

Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı - 4

Yakın zamanda Almanya, radikal İslamcı motifli olduğu iddia edilen bir dizi bıçaklı saldırıya sahne oldu.

Ağustos ayında batıdaki Solingen kentinde düzenlenen bir sokak festivalinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ise üç kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Polis, DAEŞ’in üstlendiği saldırıyla ilgili olarak Suriyeli bir şüpheliyi tutukladı.

Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı - 5

 Haziran ayında Mannheim kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda da bir polis hayatını kaybetmiş, Afgan uyruklu bir kişi baş şüpheli olarak yakalanmıştı.

Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı - 6
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