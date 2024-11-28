Almanya'da Noel öncesi patlama alarmı: Boru tipi bombayla saldıracaktı
Alman polisi, Mainz-Bingen'de bir evde iki süngü, dört parça boru ve fünye yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzemeler bulduklarını açıkladı. Saldırı planladığı düşünülen bir kişi tutuklandı. Şüphelinin, terör örgütü DAEŞ’in “suçlarını yücelttiği” belirtildi.
Alman yetkililer boru tipi bombayla saldırı planladığından şüphelenilen genç bir şüpheliyi tutukladıklarını açıkladı.
Polis, bugün yaptığı açıklamada, Mainz-Bingen'in batı bölgesindeki evinde iki süngü, dört parça boru ve fünye yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzemeler bulduklarını bildirdi.