Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı"

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir cipin Noel pazarına dalmasıyla 5 kişi öldü. Bild gazetesi 41 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda iki Türk vatandaşının da yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Saldırganın, 20 yıldır Almanya'da yaşayan Suudi psikiyatri uzmanı Taleb Abdul Jawad olduğu açıklandı. Başbakan Scholz, "Saldırıya tüm hukuk gücümüzle karşılık vereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "menfur saldırıyı" şiddetle kınadığını söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Feaser, "Şüphelinin İslam düşmanı olduğunu teyit edebiliriz" açıklamasını yaptı. (Haber: Derya Doğan)

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 1

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir cipin festival kalabalığının arasına dalması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. 

Cuma akşamı şehrin merkezinde meydana gelen olayda 86 kişi ağır yaralı olarak hastanede tedavi görürken, 78 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Alman Bild gazetesi, yaralıların 41'inin durumunun ağır olduğunu yazdı.

Dışişleri Bakanlığı, yaralılar arasında  iki Türk vatandaşının da bulunduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. 

Polis, saldırının gerçekleştiği yerde 50 yaşında Suudi bir doktoru tutukladı.

İçişleri Bakanı Nancy Feaser, "Şüphelinin İslam düşmanı olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olay yerine giderek açıklamalarda bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 2

20 YILDIR ALMANYA'DA YAŞIYOR

Alman Der Spiegel dergisi saldırganın Almanya'nın aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisine sempati duyan psikiyatri ve psikoterapi uzmanı Taleb Abdul Jawad olduğunu açıkladı.

Saldırganın 20 yıldır Almanya'da yaşadığı bildirildi. Adam, saldırının ardından yakalanıp gözaltına alındı. 

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 3

SALDIRGAN PSİKİYATRİ UZMANI

Saldırının nedeni henüz belirsiz. 

Reuters'a konuşan Suudi bir kaynak, krallığın Alman yetkilileri, kişisel X hesabında aşırılık yanlısı görüşler paylaşan saldırgan hakkında uyardığını söyledi.

Kaynak, şüpheliyi Taleb Abdul Jawad olarak tanımladı.

Bazı Alman basın organları ise zanlının geçmişte sosyal medya paylaşımlarında İslam'ı eleştiren görüşler dile getirdiğine ve hatta Almanya'nın İslamlaşmasının “tehlikeleri” konusunda uyarılarda bulunduğuna dikkat çekti.

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 4

İÇİŞLERİ BAKANI UYARMIŞTI

Alman polisi şu ana kadar saldırının aşırılık yanlısı İslamcılardan mı esinlendiği yoksa psikolojik sorunlarla mı bağlantılı olduğu konusunda emin olmadıklarını bildirdi.

Saldırı haberinin duyulmasının ardından milyarder Elon Musk, Scholz'u eleştirdi ve istifaya çağırdı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırılık yanlısı saldırılar için potansiyel bir hedef olarak güvenlik güçlerinin özellikle odaklandığı Noel pazarlarında insanlara dikkatli olmalarını tavsiye etmişti.

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 5

GÖÇ TARTIŞMALARI ALEVLENECEK

Saldırının yol açtığı üzüntü ve öfkenin, Almanya 23 Şubat seçimlerine giderken göç ve güvenlik konusunda hararetli bir tartışmayı alevlendireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alice Weidel, X'te “bu çılgınlık ne zaman sona erecek?” diye yazdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer politikacılar bugün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret edecek.

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 6

8 YIL ÖNCE DE OLMUŞTU

Yaklaşık 8 yıl önce Berlin'de de Tunuslu bir adam Noel pazarına kamyonla girerek 13 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Almanya'nın en sevilen dini ve kültürel festivallerinden birini hedef alan bu son saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 7

"HUKUKLA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Başbakan Scholz, "korkunç felaketi" kınadığını söyledi.

Scholz, "Saldırıya tüm hukuk gücümüzle karşılık vereceğiz" dedi.

Scholz, olay yerindeyken halk tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı.

"Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı" - 8
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