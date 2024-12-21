Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı"

İÇİŞLERİ BAKANI UYARMIŞTI

Alman polisi şu ana kadar saldırının aşırılık yanlısı İslamcılardan mı esinlendiği yoksa psikolojik sorunlarla mı bağlantılı olduğu konusunda emin olmadıklarını bildirdi.

Saldırı haberinin duyulmasının ardından milyarder Elon Musk, Scholz'u eleştirdi ve istifaya çağırdı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırılık yanlısı saldırılar için potansiyel bir hedef olarak güvenlik güçlerinin özellikle odaklandığı Noel pazarlarında insanlara dikkatli olmalarını tavsiye etmişti.