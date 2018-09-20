Almanya'da polis Hambach ormanındaki operasyonu durdurdu
ntv.com.tr
Hambach ormanında linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek isteyenlere yönelik operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya yönetimi operasyonu durdurma kararı aldı.
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1Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Hambach Ormanı'nda linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecileri görüntülemek isteyen bir gazeteci, 20 metre yükseklikteki ağacın üzerindeki barakadan düşerek yaşamını yitirdi.
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2Gazetecinin ölümü sonrası Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Hambach Ormanı'nda çevrecileri çıkartmak için polis tarafından yapılan operasyonun durdurulduğunu açıkladı.
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3İkinci bir emre kadar operasyonun durdurulduğunu belirten İçişleri Bakanı Reul, "Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz" dedi.
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4Gazetecinin ölümüyle ilgili bir açıklama da Aachen polis sözcüsü Paul Kemen'den geldi. Kemen, "Şunun altını çizmek zorundayım, bu talihsiz kazanın polisin ormandaki barakaları temizleme çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.
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5Almanya'nın Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda ağaçların üzerine barakalar kuran çevrecilerin bir haftadır süren direnişini görüntülemek isteyen gazeteci Steffen M. çıktığı yaklaşık 20 metre yükseklikteki barakadan düştü.
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6Ağır yaralanan gazeteci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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7Gazetecinin, ölümünden yaklaşık bir saat önce Twitter hesabında olay yerinden bir video paylaştığı belirtildi.
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8Polis, olayın meydana geldiği bölgede herhangi bir müdahalenin olmadığını kaydetti.
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9Hambach Ormanı'ndaki eylemler 7. gününde devam ediyor. Hambach Ormanı'nı kurtarmak için çevreciler 51 adet baraka inşa etti. Polis şimdiya kadar 39 barakayı kaldırdı.
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10Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarının yüzde 90'ının linyit madeni çıkarmak için kesildiğini belirten çevreciler, kalan ağaçları korumak için mücadele veriyor.
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