Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Dün gece altı bina çökerken, 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel sebebiyle 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 25 binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

ntv.com.tr 15.07.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 15:02

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 1

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 2

Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 3

Polis, selde 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla  kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 4

Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 5

25 binanın çökme tehlikesi altında olduğu aktarılırken, demiryolu ve karayolu taşımacılığının kesintiye uğradığı ve önemli bir ticaret arteri olan Ren'de nakliye çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 6

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 7
Almanya Meteoroloji servisi, Perşembe ve Cuma günü, güneybatı Almanya'da, Ren Nehri'nin yukarı kesimlerinde daha fazla şiddetli yağmur yağacağını konusunda uyarıda bulundu.
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 8
Yüzlerce askerin kurtarma çalışmalarında polise yardım ettiği aktarılırken, tanklar vasıtasıyla yolları temizleme çalışması sürüyort.
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 9
Yollarda süren çalışmalarda toprak kaymalarından ve devrilen ağaçlardan temizlerken, helikopterler çatılarda mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor.
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 10
Rheinland-Pfalz eyalet başbakanı Malu Dreyer, "Bu bir felaket. Ölüler, kayıplar ve birçok insan hala tehlikede. Acil servislerimizin tümü 24 saat faaliyette ve kendi hayatlarını riske atıyor" dedi.
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 11

ALMANYA'DAKİ SELDEN KARELER..

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 12
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 13
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 14
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 15
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 16
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 17
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 18
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 19
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 20
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 21
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 22
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 23
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 24
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 25
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 26
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 27
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 28
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 29
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 30
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 31
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 32
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 33
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 34
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 35
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 36
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 37
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 38
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 39
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 40
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 41
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 42
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 43
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 44
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 45
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 46
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 47
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 48
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 49
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 50
Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti - 51

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