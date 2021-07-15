Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Dün gece altı bina çökerken, 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel sebebiyle 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 25 binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

ntv.com.tr 15.07.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 10:36

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 1

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 2

Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 3

Polis, selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla  kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 4

Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 5

25 binanın çökme tehlikesi altında olduğu aktarılırken, demiryolu ve karayolu taşımacılığının kesintiye uğradığı ve önemli bir ticaret arteri olan Ren'de nakliye çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 6

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 7
Almanya Meteoroloji servisi, Perşembe ve Cuma günü, güneybatı Almanya'da, Ren Nehri'nin yukarı kesimlerinde daha fazla şiddetli yağmur yağacağını konusunda uyarıda bulundu.
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 8

ALMANYA'DAKİ SELDEN KARELER..

Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 9
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 10
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 11
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 12
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 13
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 14
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 15
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 16
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 17
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 18
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 19
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 20
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 21
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 22
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 23
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 24
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 25
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 26
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 27
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 28
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 29
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 30
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 31
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 32
Almanya’da sel: 9 kişi hayatını kaybetti - 33

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