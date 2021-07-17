Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ile Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kaybolan yaklaşık 1300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:19

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Yaklaşık 1300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Koblenz polisince yapılan açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinde selin en fazla etkili olduğu Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşındığı belirtilerek yaralı sayısının ise 618 olduğu aktarıldı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

ASKERİ ACİL DURUM ALARMI Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Leverkusen’de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.