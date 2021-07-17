Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ile Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kaybolan yaklaşık 1300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:19

Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 1
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Yaklaşık 1300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 2
Koblenz polisince yapılan açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinde selin en fazla etkili olduğu Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 3
Açıklamada, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşındığı belirtilerek yaralı sayısının ise 618 olduğu aktarıldı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 4

ASKERİ ACİL DURUM ALARMI

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 5
Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 6
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 7
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 8
Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 9
Leverkusen’de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 10
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 11
Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 12
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 13
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 14
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 15
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 16
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 17
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 18
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 19
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 20
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 21
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 22
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 23
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 24
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 25
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 26
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 27
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 28
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 29
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 30
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 31
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 100'ü aştı - 32

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