Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 140'ı aştı

Avrupa kıtasını vuran son yılların en kötü sel felaketi büyük yıkıma neden oluyor. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 141’e yükseldi. Kaybolan yaklaşık 1300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Almanya'dan sonra selden en fazla zarar gören Belçika'da ise 27 can kaybı yaşandı. Bununla birlikte, Almanya'da yaşayan Türkler, sel felaketinin boyutlarını gözler önüne seren fotoğrafları NTV ile paylaştı.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:19

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 98’e çıktığı belirtildi.



Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 43 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 141'e yükseldi. Yaklaşık 1300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, 670 kişinin de yaralandığı, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, İtfaiye Birliğinden (VdF) yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya’da sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 4 itfaiyecinin olduğu bildirildi.

Başbakan Angela Merkel’in ise yarın Rheinland-Pfalz eyaletinin selden etkilenen Schuld beldesini ziyaret edeceği açıklandı.

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinin iki gün içinde iki aylık yağış aldığını söyledi.

BELÇİKA'DA ORDU DEVREDE Almanya'dan sonra selden en çok etkilenen Belçika'da kurtarma ve tahliye çalışmalarına yardımcı olması için ordu görevlendirildi.



Belçika kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde selden etkilenen Pepinster bölgesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla konuşan kral ve kraliçe hasar gören binaları yerinde inceledi.



Pepinster'de su seviyesinin azalmasıyla halk eşyalarını almak için evlerine dönmeye başladı.

Hollanda'nın güney kesimlerini de sel vurdu. Limburg kentinde binlerce kişi tahliye edildi.

Maastricht ve çevre bölgelerde su seviyesinin azaldığı bildirildi.

İsviçre'de de şiddetli yağış göllerin taşmasına ve bazı yolların kapanmasına neden oldu.

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER FELAKETİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI Almanya'da yaşayan Türkler, sel felaketinin boyutlarını gözler önüne seren fotoğrafları NTV ile paylaştı.