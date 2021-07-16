Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 08:51 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 09:09

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 1
Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı.

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 2
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 3
Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 4
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 5
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 6
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 7
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 8
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 9
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 10
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 11
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 12
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 13
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 14
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 15
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı - 16

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