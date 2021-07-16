Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 12:38

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 1
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 2
Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette sel felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e çıktı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 3
Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de eyaletteki sellerde hayatını kaybedenlerin resmi sayısının bir saat önce 52 olduğunu söyledi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 4
Dreyer, durumun hala ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Acı da bitmiyor." ifadesini kullandı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 5
Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 6
Kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin çok farklı sayıların bulunduğunu vurgulayan Dreyer, sayıları doğrulayamadıklarını çünkü çok sayıda kişiye telefonla ulaşılamadığını kaydetti.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 7
EVLERDEN "ACİL" ÇAĞRILAR GELİYOR

Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 8
Evlerden acil çağrılar geldiği ancak çoğu zaman kurtarmanın mümkün olmadığı kaydedildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 9
Leverkusen’de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 10
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 11
Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 12
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 13
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 14
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 15
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 95 oldu - 16

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