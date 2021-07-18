Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 18.07.2021 - 10:52

Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 1
Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 2
Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 3
Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 4
Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 5
Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 6
Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, bu bölgede en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 7

Açıklamada, Bischofswiesen, Berchtesgaden, Schönau am Königssee Marktschellenberg beldelerinde sel meydana geldiği aktarıldı.

Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 8
Sel nedeniyle B305 karayolunun bir bölümünün kapatıldığı, Scheffau beldesine ise ulaşılamadığı belirtilerek bölgede 65 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 9
Böylelikle ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 156'ya yükseldi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 10
Ülkenin doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Saechsische Schweiz bölgesinde de şiddetli yağmur yağdığı, nehirlerin taştığı, everin bodrum katları ve caddeleri su bastığı kaydedildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 11
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 12
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 13
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 14
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 15
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 16
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 17
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 18
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 19

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