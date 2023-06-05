Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı

Almanya'nın Liepzig kentinde aşırı sol gruplar protesto çağrısı yaparak sokağa döküldü. Göstericiler polisle çatıştı.

Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 1

BARİKATLAR KURULDU, ATEŞLER YAKILDI

Almanya'da neonazilere saldırı düzenleme suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E. isimli kadın hapis cezasına çarptırılınca sokaklar karıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 2

Hapis cezasını protesto etmek isteyen eylemciler taş ve sopalarla kentteki karakola saldırdı. Eylemcilere karşı polisler copla müdahale etti.

Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 3

Olaylar yaklaşık 10 saat sürdü ve sabah saatlerinde sona erdi.

Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 4

Aşırı solcu 28 yaşındaki Lina E. isimli kadın, 31 Mayıs'ta, suç örgütüne üye olmak'tan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 5

Savcılığın iddianamesinde 2018-2020 arasında Leipzig, Wurzen ve Ayzınah kentlerinde 13 kişinin yaralandığı saldırılar düzenlendiği, Linda. E'ninse bu saldırıların arkasındaki grubun lideri olduğu öne sürülmüştü.

Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 6
Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 7
Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 8
Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 9
Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 10
Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 11
Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı - 12
DAHA FAZLA GÖSTER