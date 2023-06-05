Almanya'da sokaklar karıştı: Barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı

Almanya'da neonazilere saldırı düzenleme suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E. isimli kadın hapis cezasına çarptırılınca sokaklar karıştı.
Hapis cezasını protesto etmek isteyen eylemciler taş ve sopalarla kentteki karakola saldırdı. Eylemcilere karşı polisler copla müdahale etti.
Olaylar yaklaşık 10 saat sürdü ve sabah saatlerinde sona erdi.
Aşırı solcu 28 yaşındaki Lina E. isimli kadın, 31 Mayıs'ta, suç örgütüne üye olmak'tan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Savcılığın iddianamesinde 2018-2020 arasında Leipzig, Wurzen ve Ayzınah kentlerinde 13 kişinin yaralandığı saldırılar düzenlendiği, Linda. E'ninse bu saldırıların arkasındaki grubun lideri olduğu öne sürülmüştü.