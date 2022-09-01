Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.