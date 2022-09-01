Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı

Almanya enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı. Federal hükümetin aldığı kararla ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 01.09.2022 - 23:48

Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı - 1

'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı - 2

Almanya’da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak.

Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı - 3

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı - 4

Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.

Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.

Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı - 5

Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı - 6

Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.

Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.

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