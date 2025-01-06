Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına düzenlenen arabalı saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Saldırıda yaralanan bir kadının hastanede öldüğü açıklandı.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - 1

Savcıların yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde bir Noel pazarına düzenlenen arabalı saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yakındaki Naumburg kenti savcıları, 52 yaşındaki bir kadının saldırıda aldığı yaralar sonucu hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - 2

Bir araç, 20 Aralık'ta geleneksel pazara dalarak, festival tezgahlarının arasındaki insanları ezdi.

Eyalet içişleri bakanlığının son rakamlarına göre saldırıda toplam 299 kişi yaralandı.

Suudi bir psikiyatri doktoru olan 50 yaşındaki Taleb al-Abdulmohsen olay yerinde tutuklandı, ancak saldırının nedeni belirsizliğini koruyor.

Abdulmohsen internette yaptığı pek çok paylaşımda İslam karşıtı görüşlerini, Alman makamlarına duyduğu öfkeyi ve Avrupa'nın “İslamlaşmasına” ilişkin aşırı sağcı komplo söylemlerine verdiği desteği dile getirmişti.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - 3

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şüphelinin psikiyatrik bir hastalıktan muzdarip olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi.

Saldırı Almanya'da yapılacak genel seçimlere iki ay kala meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl aşırılık yanlısı grupların sorumlu tutulduğu çok sayıda ölümcül bıçaklı saldırının ardından güvenlik ve göç konusunda hararetli bir tartışma yeniden alevlendi.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - 4
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