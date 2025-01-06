Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Bir araç, 20 Aralık'ta geleneksel pazara dalarak, festival tezgahlarının arasındaki insanları ezdi.

Eyalet içişleri bakanlığının son rakamlarına göre saldırıda toplam 299 kişi yaralandı.

Suudi bir psikiyatri doktoru olan 50 yaşındaki Taleb al-Abdulmohsen olay yerinde tutuklandı, ancak saldırının nedeni belirsizliğini koruyor.

Abdulmohsen internette yaptığı pek çok paylaşımda İslam karşıtı görüşlerini, Alman makamlarına duyduğu öfkeyi ve Avrupa'nın “İslamlaşmasına” ilişkin aşırı sağcı komplo söylemlerine verdiği desteği dile getirmişti.