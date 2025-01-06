Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına düzenlenen arabalı saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Saldırıda yaralanan bir kadının hastanede öldüğü açıklandı.
Savcıların yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde bir Noel pazarına düzenlenen arabalı saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Yakındaki Naumburg kenti savcıları, 52 yaşındaki bir kadının saldırıda aldığı yaralar sonucu hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.