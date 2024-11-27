Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü?
Geçtiğimiz günlerde DHL firmasına ait bir kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı kazanın ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha sonra yaptığı açıklamada, uçakta patlayıcı madde olduğuna dair henüz "hiçbir bulgu" bulunmadığını aktardı.
Geçtiğimiz günlerde, Boeing 737-400 tipi bir kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın bir eve çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.