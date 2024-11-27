Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü?

Geçtiğimiz günlerde DHL firmasına ait bir kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı kazanın ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha sonra yaptığı açıklamada, uçakta patlayıcı madde olduğuna dair henüz "hiçbir bulgu" bulunmadığını aktardı.

Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 1

Geçtiğimiz günlerde, Boeing 737-400 tipi bir kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın bir eve çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

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Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 2

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, mürettebattan bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı kazanın sabotaj sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 3

KAZA MI SABOTAJ MI?

Baerbock, kazanın kasıtlı olma ihtimalini gündeme getirerek, "Şimdi kendimize bunun bir kaza mı yoksa başka bir olay mı olduğunu ciddi olarak sormalıyız." dedi.

Alman bakan, yetkililerin sabotaj olabileceğini söylediği Baltık Denizi'ndeki kabloların kesilmesi olayına göndermede bulunarak, "Alman yetkililer, bu olayın aslını ortaya çıkarmak için Litvanya yetkilileriyle çok yakın bir şekilde çalışıyorlar" diye ekledi.

Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 4

UÇAKTA PATLAYICI MADDE BULUNDU MU?

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha sonra yaptığı açıklamada, uçakta patlayıcı madde olduğuna dair henüz "hiçbir bulgu" bulunmadığını aktardı.

Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasčiūnas da henüz sabotaj ya da terör eylemine dair bir ize rastlamadıklarını vurgularken olayın sebebinin belirlenmesinin bir hafta kadar sürebileceğini de duyurdu.

Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 5

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Leipzig kentinden Litvanya'nın başkentine gitmek üzere 25 Kasım'da havalanan DHL uçağı, yerel saatle 05.30 sularında Vilnius Havalimanı yakınlarında düşerek yerde en az 100 metre sürüklenmiş ve bir binaya çarparak durmuştu.

Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 6

Son zamanlarda Rusların yangın çıkarmak için tasarlanmış cihazları kargo uçaklarına yerleştirmeye çalıştığına ilişkin haberlergündemi meşgul etmişti.

Bu kazanın gerçekleşmesi, gözleri bir kez daha Moskova'ya çevirdi.

Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 7
Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü? - 8
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