Almanya'dan korkutan iddia: Uçak sabotaj nedeniyle mi düştü?

KAZA MI SABOTAJ MI?

Baerbock, kazanın kasıtlı olma ihtimalini gündeme getirerek, "Şimdi kendimize bunun bir kaza mı yoksa başka bir olay mı olduğunu ciddi olarak sormalıyız." dedi.

Alman bakan, yetkililerin sabotaj olabileceğini söylediği Baltık Denizi'ndeki kabloların kesilmesi olayına göndermede bulunarak, "Alman yetkililer, bu olayın aslını ortaya çıkarmak için Litvanya yetkilileriyle çok yakın bir şekilde çalışıyorlar" diye ekledi.