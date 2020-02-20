Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: Saldırgan 5 gün önce keşif yapmış

İlk saldırı yerel saatle 22'de "Midnight" adlı kafeye yapıldı. Otomobiliyle olay yerinden ayrılan saldırgan, iki buçuk kilometre batıdaki "Arena" kafeye gitti. Burada da etrafa ateş açtı. Saldırgan yine otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Irkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 5 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.
15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.
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