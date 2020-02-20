Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: Saldırgan 6 gün önce keşif yapmış

Almanya'nın Hanau kenti ırkçı katliama sahne oldu. Hedefte Türkler de vardı. Yabancı düşmanı olduğu ortaya çıkan 43 yaşındaki saldırgan iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi, beşi Türk, 10 kişi öldü. Almanya Başbakanı Merkel, "Irkçılık zehirdir" diyerek saldırıları kınadı. Saldırganın katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı 20.02.2020 - 15:20





Almanya'nın Hanau kenti ırkçı katliama sahne oldu. Frankfurt'un 20 kilometre doğusundaki kentte iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Türklerin de gittiği kafelere düzenlenen saldırının altından yabancı düşmanlığı çıktı.

İlk saldırı yerel saatle 22'de "Midnight" adlı kafeye yapıldı. Otomobiliyle olay yerinden ayrılan saldırgan, iki buçuk kilometre batıdaki "Arena" kafeye gitti. Burada da etrafa ateş açtı. Saldırgan yine otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Polis, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak saldırganın peşine düştü. Sokak kameralarından izi sürülen saldırganın adresine ulaşıldı.

Saldırgan, yedi saat süre operasyonun sonunda evinde ölü bulundu. Yanında bir kişinin daha cesedi vardı. "Tobias Rathjen" adlı saldırganın evde annesini de öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

Evde yapılan aramada, saldırganın ırkçı ve komplocu görüşlerini yansıtan çok sayıda belge bulundu. Rathjen bir de itiraf mektubu bırakmıştı.

Otomobilinde ise silah dergileri ve mühimmat ele geçirildi. Hepsi incemeleye alındı.

Terör şüphesi üzerine soruşturmayı federal savcılık devraldı. Savcı, terör soruşturması açıldığını duyurdu. Saldırgana destek veren ya da saldırıdan haberi olan başka kişi ya da kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel programını iptal etti. Merkel, kendi tabiriyle ırkçılık zehrinin yol açtığı saldırıyı kınadı.

Saldırılarda beşi Türk 10 kişi yaşamını yitirdi. Almanya Federal Savcısı ölenlerin 21 ile 44 yaş arası olduğunu açıkladı. Biri ağır altı kişi de yaralandı.





Irkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

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