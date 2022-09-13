Almanya'nın yeşil kart sistemi nasıl işleyecek?

DW'ye yaptığı değerlendirmede Bonin, "Neden çok daha basit hâle getirmiyorlar ki? İnsanlara iş aramaları için vize verin, eğer belirli bir süre içerisinde iş bulamazlarsa ayrılmak zorunda kalsınlar" önerisinde bulundu. Araştırmacı, "Eğer bu koşullar işverenler için önemliyse, bunları işe alım sürecinde gözetebilirler. Bu koşulları sağlamak için bir ön elemeye ihtiyaçları yok" değerlendirmesini yaptı.