Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Ylenia adı verilen fırtınada rüzgar hızının Saksonya Anhalt’taki Harz Dağları'nda saatte 150, bazı bölgelerde de saatte 120 kilometreyi geçtiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, fırtına nedeniyle özellikle ülkenin kuzeyinde ve doğusunda hayatın olumsuz eklendiği ve şimdiye kadar üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.