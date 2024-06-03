Almanya'yı sel vurdu: Binlerce kişi tahliye edildi
Günlece süren şiddetli yağışlar Almanya'nın güneyini sular altında bıraktı. Sel nedeniyle Rems-Murr ve Ostalb bölgelerinde durum kritik aşamaya geçerken bölge sakinleri acil durum sığınaklarına yerleştirildi. Önlem olarak bugün okulların kapatılmasına karar verildi. Başbakan Olaf Scholz, en kötü etkilenen bölgeleri ziyaret etti.
Günlerce süren şiddetli yağmurun ardından Almanya'nın güneyi sular altında kaldı.
Bavyera ve Baden-Wuerttemberg'in güney bölgelerinde hafta sonu boyunca binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
Bir barajın patlamasının ardından Bavyera'nın Ebenhausen-Werk bölgesinde 800 kişinin evlerini terk etmesi istendi.