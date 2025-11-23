Alp Dağları'nın büyüleyici manzarası fotoğraflara yansıdı

Dağın çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ise akaryakıtlı araçlarla ulaşım yasak. Araçları bir noktada park eden turistler, elektrikli araçlarla Zermatt'a ulaşıyor.

Zermatt'tan ise ulaşım zirveye teleferikle, yakın bölgelere ise yaya olarak sağlanıyor. Matterhorn dünyanın her bölgesinden turistlere ev sahipliği yaparken, en çok ilgiyi uzak doğu ülkelerinden gelenler gösteriyor.Farklı teleferik hatları ile bölgeye ulaşan turistler, masalsı manzaralar eşliğinde adrenalin dolu bir yolculuk yaşıyor. Panoramik teleferik izleyenleri hem ürkütüyor, hem de adeta büyülüyor.

Zirveye ulaşan turistlerin bazıları geriye teleferik ile dönerken, profesyoneller patika yollardan yürümeyi tercih ediyor. Zermatt bölgesi dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında da yer alıyor.