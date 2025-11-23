Alp Dağları'nın büyüleyici manzarası fotoğraflara yansıdı
23.11.2025 10:32
İHA
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden İsviçre Alpleri, büyüleyici manzarasıyla turistlerin ilgi odağında. Türk turistler de Alp Dağları'nı sık sık ziyaret ediyor.
TÜRK TURİSTLER İSVİÇRE'Yİ TERCİH EDİYOR
Avrupa'nın en önemli ülkelerinin sınırlarında yer alan Alp Dağları'nın farklı zirvelerine ulaşım, adrenalin dolu teleferik yolculukları ile sağlanıyor.
Özellikle İsviçre, Türk turistlerin sıkça tercih ettiği uğrak nokta olarak öne çıkıyor.
Doğudan Batıya 800 kilometrelik kavis içinde değişen ve 200 kilometre genişliğinde olan, orta Avrupa'nın hilal şeklindeki turizm merkezi Alp Dağları, masalsı görüntüler ile ziyaretçilerine unutulmaz görüntüler yansıtıyor.
Zirvelerinin ortalama yüksekliğinin 2 bin 500 metre olduğu Alp Dağları, Akdeniz, Po havzasının kuzeyi, Fransa Grenoble, orta ve güney İsviçre'ye kadar uzanıyor.
ADRENALİNİ EN YÜKSEK BÖLGE MATTERHORN
Alp Dağları'nın en çok ilgi gören ve en adrenalin dolu bölgesi ile İsviçre'de bulunan Matterhorn.
Görkemiyle ve hayranlık uyandıran görüntüsü ile dikkat çeken Matterhorn'un zirvesi ise 4 bin 478 metre.
Matterhorn'a ulaşım ise Zermatt bölgesinden farklı hatların yer aldığı teleferik ile sağlanıyor. Devasa uçurumların arasından geçen teleferik hatları ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Matterhorn'a ulaşmak ise hem zahmetli hem de keyifli. Dağların arasından geçen turistler, bazı tünelleri araçların taşındığı trenlerle aşıyor.
PANORAMİK TELEFERİK
Dağın çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ise akaryakıtlı araçlarla ulaşım yasak. Araçları bir noktada park eden turistler, elektrikli araçlarla Zermatt'a ulaşıyor.
Zermatt'tan ise ulaşım zirveye teleferikle, yakın bölgelere ise yaya olarak sağlanıyor. Matterhorn dünyanın her bölgesinden turistlere ev sahipliği yaparken, en çok ilgiyi uzak doğu ülkelerinden gelenler gösteriyor.Farklı teleferik hatları ile bölgeye ulaşan turistler, masalsı manzaralar eşliğinde adrenalin dolu bir yolculuk yaşıyor. Panoramik teleferik izleyenleri hem ürkütüyor, hem de adeta büyülüyor.
Zirveye ulaşan turistlerin bazıları geriye teleferik ile dönerken, profesyoneller patika yollardan yürümeyi tercih ediyor. Zermatt bölgesi dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında da yer alıyor.
"YERLERDE BİR TANE ÇÖP YOK"
Türkiye'den gelerek unutulmaz manzaraları fotoğraflayan Nida Kaşka, "Alpleri gezdik, doğal güzellikleri keşfettik. Doğal güzelliklerine dokunulmamış" dedi.
Almanya'dan İsviçre'ye giden Türk vatandaşı Mustafa Biliz ise, "Alp Dağları'nı gezdik. Çok güzeldi. Teleferikler ile gezdik. Doğası, temizliği harika. Doğasına, güzelliklerine, disiplinlerine hayran kaldık. Yerlerde bir tane çöp yok. Teleferik ile zirveye çıktık" diye konuştu.