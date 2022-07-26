Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak)

ERİME 2 METREYİ AŞTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Zürih Üniversitesi'nden buz bilimci Andreas Linsbauer, "Ölçtüğümüz ilk noktada, yaklaşık iki metre erime vardı. Bu bölgede şimdiye kadar, yılda en çok bir metre erime görmüştük. Daha yazın ortasındayız ama şimdiden erime 2 metreye ulaşmış durumda."