Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak)

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle gezegenimiz her geçen gün sona yaklaşıyor. Yeni bir bilimsel araştırma, Avrupa Alpleri'ndeki buzulların yüksek hızla eridiğini ortaya koydu. Karbon salımının artmaya devam etmesi halinde Alpler'deki buzulların yüzde 80'inin 2100 yılına kadar yok olacağı tahmin ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 26.07.2022 - 15:29

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 1

Dağlardaki buzullar küresel ısınma nedeniyle eriyor. Bu erime en fazla Avrupa Alplerini etkiliyor.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 2

Yapılan son araştırma, Alpler'de son 60 yılın en yoğun kütle kaybının yaşanacağını gösteriyor.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 3

Bölgede buz ölçümleri yapan bilim insanları endişe verici sonuçlarla karşılaştı.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 4

ERİME 2 METREYİ AŞTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Zürih Üniversitesi'nden buz bilimci Andreas Linsbauer, "Ölçtüğümüz ilk noktada, yaklaşık iki metre erime vardı. Bu bölgede şimdiye kadar, yılda en çok bir metre erime görmüştük. Daha yazın ortasındayız ama şimdiden erime 2 metreye ulaşmış durumda."

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 5

Diğer taraftan araştırmacılar tarafında, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgalarının buzullardaki erimeyi hızlandırdığına dikkat çekiliyor. Buna göre ilerleyen yıllarda Alpler'deki suyun donduğu yükseklik 3 bin 500 metreden 5 bin 183'e çıkacak.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 6

Linsbauer, "Çocuklarımız, torunlarımız için endişeleniyorum. Bu felaketi şahsen görmeyeceğim ama evet onlar için biraz korkuyorum" diye konuştu.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 7

Öte yandan, 'nin yanısıra Avusturya, Fransa ve İtalya'daki Alplerde de rekor düzeyde buzul erimesi kayda geçti.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 8

YÜZYILIN SONUNA KADAR YOK OLABİLİR

Karbon salımının artmaya devam etmesi halinde Alpler'deki buzulların yüzde 80'inin 2100'e kadar yok olacağı tahmin ediliyor.

Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 9
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 10
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 11
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 12
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 13
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 14
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 15
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 16
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 17
Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak) - 18

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