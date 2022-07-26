Alpler'deki buzullar rekor hızda eriyor (Yüzde 80'i 2100'e kadar yok olacak)

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 26.07.2022 - 15:29
Dağlardaki buzullar küresel ısınma nedeniyle eriyor. Bu erime en fazla Avrupa Alplerini etkiliyor.
Yapılan son araştırma, Alpler'de son 60 yılın en yoğun kütle kaybının yaşanacağını gösteriyor.
Bölgede buz ölçümleri yapan bilim insanları endişe verici sonuçlarla karşılaştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Zürih Üniversitesi'nden buz bilimci Andreas Linsbauer, "Ölçtüğümüz ilk noktada, yaklaşık iki metre erime vardı. Bu bölgede şimdiye kadar, yılda en çok bir metre erime görmüştük. Daha yazın ortasındayız ama şimdiden erime 2 metreye ulaşmış durumda."
Diğer taraftan araştırmacılar tarafında, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgalarının buzullardaki erimeyi hızlandırdığına dikkat çekiliyor. Buna göre ilerleyen yıllarda Alpler'deki suyun donduğu yükseklik 3 bin 500 metreden 5 bin 183'e çıkacak.
Linsbauer, "Çocuklarımız, torunlarımız için endişeleniyorum. Bu felaketi şahsen görmeyeceğim ama evet onlar için biraz korkuyorum" diye konuştu.
Öte yandan, İsviçre'nin yanısıra Avusturya, Fransa ve İtalya'daki Alplerde de rekor düzeyde buzul erimesi kayda geçti.
Karbon salımının artmaya devam etmesi halinde Alpler'deki buzulların yüzde 80'inin 2100'e kadar yok olacağı tahmin ediliyor.