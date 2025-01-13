Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek?

UKRAYNA, SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN NE İSTİYOR?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna için kabul edilebilir yöntemlere dair çok az ipucu vererek, "Hiç şüphesiz kararlı duracağız ve halkımız ve ülkemiz için kalıcı bir barış sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kiev açısından herhangi bir çözümün merkezinde, ateşkesin denetlenebileceğine dair kısa vadeli garantiler ve Putin'in ateşkesi yeniden gruplaşmak için kullanmasını engelleyecek uzun vadeli garantiler yer alacak.