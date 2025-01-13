Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek?
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırmak için izleyeceği tutum dünyanın gündeminden düşmüyor. Ukrayna ordusu cephe hattında uzun süredir Rus birliklerine karşı geri planda seyrediyor. İnsan gücü eksikliği Rusya ile Ukrayna arasındaki temel ayrım olmaya devam ediyor. Çatışmayı sona erdirecek müzakereler şimdilik pek mümkün görünmezken, Trump'ın hedefi savaşı bir gün içinde sona erdirmekten yaklaşık altı aylık bir zaman dilimine yükseldi. Hem Kremlin hem de Trump müzakereye hazır olduklarını ifade etseler de, Ukrayna kriziyle ilgili erken atılan adımlar ters tepebilir. Peki Ukrayna savaşı sona erecek mi? Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek?
UKRAYNA'NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU SEÇİM
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden girmesine sadece bir hafta kala, Ukrayna bazı zorlu seçimlere hazırlanıyor.
Askerleri cephe hattının birkaç bölümünde Rusya'ya karşı geri planda, deneyimli asker sayısı az ve askeri yardımın devam edip etmeyeceği şüpheli.