Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırmak için izleyeceği tutum dünyanın gündeminden düşmüyor. Ukrayna ordusu cephe hattında uzun süredir Rus birliklerine karşı geri planda seyrediyor. İnsan gücü eksikliği Rusya ile Ukrayna arasındaki temel ayrım olmaya devam ediyor. Çatışmayı sona erdirecek müzakereler şimdilik pek mümkün görünmezken, Trump'ın hedefi savaşı bir gün içinde sona erdirmekten yaklaşık altı aylık bir zaman dilimine yükseldi. Hem Kremlin hem de Trump müzakereye hazır olduklarını ifade etseler de, Ukrayna kriziyle ilgili erken atılan adımlar ters tepebilir. Peki Ukrayna savaşı sona erecek mi? Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek?

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 1

UKRAYNA'NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU SEÇİM

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden girmesine sadece bir hafta kala, Ukrayna bazı zorlu seçimlere hazırlanıyor.

Askerleri cephe hattının birkaç bölümünde Rusya'ya karşı geri planda, deneyimli asker sayısı az ve askeri yardımın devam edip etmeyeceği şüpheli.

DÜNYA HABERLERİ

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 2

UKRAYNA SAVAŞ HEDEFLERİNDEN VAZGEÇİYOR

Kiev'deki hükümet, Moskova ve Washington'dan gelen sinyalleri bekliyor ve neredeyse her gün "adil bir barış" arzusunu yineliyor.

Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri alma düşüncesi ise belirsiz bir süre için askıya alındı.

Ağır kayıplara rağmen Rus güçleri, Moskova'nın yasadışı olarak ilhak ettiği ve tamamen işgal etmeye çalıştığı dört bölgeden biri olan Donetsk bölgesinde acımasızca ilerlemeye devam ediyor.

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 3

YÜZDE 18'İ İŞGAL ALTINDA

Analistlere göre Rusya, Ukrayna'nın yüzde 18'inden biraz fazlasını işgal ediyor.

Doğuda Ukrayna birlikleri sayıca çok geride. Bir komutan bu hafta, küçük Rus piyade gruplarının aynı anda birden fazla yönden saldırılar düzenlediğini ve bunun Ukrayna güçlerinin ateşi yoğunlaştırmasını zorlaştırdığını söyledi.

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 4

KİEV'İN ŞU ANKİ HEDEFİ NE?

İnsan gücü eksikliği Rusya ile Ukrayna arasındaki temel farklılaştırıcı olmaya devam ediyor.

Kiev'in hedefi hala elinde tuttuğu bölgeleri savunmak.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, geçen hafta Almanya'da müttefikleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna'nın bu yılki önceliklerinin cephe hattını istikrara kavuşturmak ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek olacağını söyledi.

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 5

TRUMP YÖNETİMİ HANGİ YÖNE GİDECEK?

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Putin'in korkunç savaşını bir gün sona erdirecek müzakereler için Ukrayna'nın elinin güçlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Bu konuşmada asıl soru "bir gün" ifadesi olarak dikkat çekiyor.

Austin, Trump yönetiminin geleceği hakkında, "Hangi yöne gidecekleri konusunda spekülasyon yapmayacağım." diye konuştu.

Çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin şimdilik pek mümkün görünmediği belirtiliyor.

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 6

"SAVAŞ 100 GÜN İÇİNDE BİTECEK"

Trump'ın Ukrayna elçisi, eski ABD generali Keith Kellogg, geçen hafta çatışmaya 100 gün içinde sağlam ve sürdürülebilir bir çözüm bulmayı umduğunu söyledi.

Trump, seçim kampanyası sırasında göreve başladıktan sonraki 24 saat içinde çatışmayı durduracağını söylemişti ancak daha sonra çatışmayı ne kadar sürede sonlandırabileceği sorulduğunda, "Altı ay olmasını umuyorum. Altı aydan çok daha kısa sürede olmalı." dedi.

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 7

UKRAYNA, SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN NE İSTİYOR?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna için kabul edilebilir yöntemlere dair çok az ipucu vererek, "Hiç şüphesiz kararlı duracağız ve halkımız ve ülkemiz için kalıcı bir barış sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kiev açısından herhangi bir çözümün merkezinde, ateşkesin denetlenebileceğine dair kısa vadeli garantiler ve Putin'in ateşkesi yeniden gruplaşmak için kullanmasını engelleyecek uzun vadeli garantiler yer alacak.

Altı ay süre verdi: Trump'ın ateşkes ısrarı Ukrayna için ne demek? - 8

"ERKEN ATILAN ADIMLAR TERS TEPEBİLİR"

Moskova ise Ukrayna'nın kaybettiği toprakları teslim etmesini ve Trump'ın Rusya'ya yönelik bir provokasyon olarak gördüğü NATO'ya katılım hamlesinden vazgeçmesini talep edecektir.

Uzmanlara göre hem Kremlin hem de Trump müzakereye hazır olduklarını ifade etseler de, Ukrayna kriziyle ilgili erken atılan adımlar ters tepebilir.

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