Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif

Mısırlı yetkililer, ülke tarihinin farklı dönemlerine ait yüzlerce mezarın bulunduğu bir alan olan Qewaisna nekropolünde bazıları altın dil dikilerek gömülen çok sayıda mumya bulunduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, ölen kişinin öbür dünyada Tanrı Osiris ile konuşabilmesi için gerçek dillerinin çıkarıldığını ve yerine altın versiyonun dikildiğini düşündüklerini söyledi.
Mısır mitolojisinde, 'Yeraltının Efendisi' ve “Ölülerin Yargıcı” olarak tanınan Osiris, eski Mısır'ın en önemli tanrılarından biriydi. Efsaneye göre, Osiris öldürüldükten sonra parçalara parçalara ayrıldı. Ardından Osiris parçaları tüm Mısır’a dağıldı. Osiris'in kız kardeşi ve eşi İsis ile, tüm parçaları bulup kocasını yeniden bir bütün haline getirdikten sonra onu diriltmeyi başardı.
Arkeologlar, mumyalardaki altın dilin varlığının, ölülerin Osiris'i ruhlarına merhamet göstermesi konulmuş olabileceğini söyledi.
Mısır Arkeoloji Yüksek Kurulu'nun genel sekreteri Dr. Mustafa Waziri yapılan yeni keşfe ilişkin, “Bazıları altın dilleriyle bulundu. Bazı mumyalar ince altın levhalarla ile kaplıydı. Birçoğunda ise mumyalama işleminde kullanılan keten örtülerin hemen altı, altınlarla sırlanmıştı.
Ayrıca hamam böcekleri ve nilüfer çiçekleri şeklini alacak şekilde şekillendirilmiş altın yongaların yanı sıra, yine muhtemelen mumyalama için kullanılan onlarca cenaze süsü, taş havan ve çanak çömlek de bulundu” diye konuştu.
Öte yandan keşifler, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın Facebook sayfasında duyuruldu. Mumyalar, farklı zaman dilimlerine ait arkeolojik mezarları içeren Qwaisana Arkeolojik Yerleşkesinin bir uzantısında ortaya çıkarıldı. Bakanlık, yerleşkedeki üç farklı seviyenin birbirinden farklı gömme alışkanlıklarını gösterdiğini de ifade etti.
Diğer taraftan, geçen yılın Şubat ayında, araştırmacılar Mısır'daki 2 bin yıllık bir mezarlık olan Taposiris Magna'da altın dilli bir mumya keşfettiklerini bildirmişlerdi.
Adı 'Osiris'in büyük mezarı' anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, Mısır'abir zamanlar başkentlik yapan İskenderiye kentinin yakınında bulunuyor.
Burası, aynı zamanda Mısır'ın son firavunu ve tarihin en ünlü kraliçelerinden biri olan Kleopatra'nın mezarının da bulunduğundan şüphelenilen yer olarak öne çıkıyor.
Bu ayın başında Taposiris Magna Tapınağı’nın altında taşların dizilmesiyle oluşan bir tünele rastlandı. ‘Geometrik bir mucize’ olarak olarak nitelendirilen tünel, yaklaşık 1500 metre uzunluğunda.
Mısır’da yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen tünelin Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın mezarına açıldığı iddia edildi. Kraliçe'nin Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Taposiris Magna Tapınağı’nın altına gömüldüğünü iddia eden araştırmacılar, bu tünelin 21. yüzyılın en büyük keşfi olduğu kanaatinde.