Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif

Mısır'daki arkeologlar heyacan verici bir keşif yaptı. Ülkenin güneyinde yer alan Qewaisna nekropolünde ağızlarına altın dil dikilmiş olan çok sayıda mumya bulundu. Araştırmacılar, ölülerin öbür dünyada Tanrı Osiris'in merhamet göstermesi için altın dil ile birlikte gömüldüğünü belirtti.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 1

Mısırlı yetkililer, ülke tarihinin farklı dönemlerine ait yüzlerce mezarın bulunduğu bir alan olan Qewaisna nekropolünde bazıları altın dil dikilerek gömülen çok sayıda mumya bulunduğunu duyurdu. 

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 2

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, ölen kişinin öbür dünyada Tanrı Osiris ile konuşabilmesi için gerçek dillerinin çıkarıldığını ve yerine altın versiyonun dikildiğini düşündüklerini söyledi. 

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 3

"ÖLÜLERİN YARGICI OSİRİS"

Mısır mitolojisinde, 'Yeraltının Efendisi' ve “Ölülerin Yargıcı” olarak tanınan Osiris, eski Mısır'ın en önemli tanrılarından biriydi. Efsaneye göre, Osiris öldürüldükten sonra parçalara parçalara ayrıldı. Ardından Osiris parçaları tüm Mısır’a dağıldı. Osiris'in kız kardeşi ve eşi İsis ile,  tüm parçaları bulup kocasını yeniden bir bütün haline getirdikten sonra onu diriltmeyi başardı.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 4

Arkeologlar, mumyalardaki  altın dilin varlığının, ölülerin Osiris'i ruhlarına merhamet göstermesi konulmuş olabileceğini söyledi.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 5

Mısır Arkeoloji Yüksek Kurulu'nun genel sekreteri Dr. Mustafa Waziri yapılan yeni keşfe ilişkin, “Bazıları altın dilleriyle bulundu. Bazı mumyalar ince altın levhalarla ile kaplıydı. Birçoğunda ise mumyalama işleminde kullanılan keten örtülerin hemen altı, altınlarla sırlanmıştı.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 6

Ayrıca hamam böcekleri ve nilüfer çiçekleri şeklini alacak şekilde şekillendirilmiş altın yongaların yanı sıra, yine muhtemelen mumyalama için kullanılan onlarca  cenaze süsü, taş havan ve çanak çömlek de bulundu” diye konuştu.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 7

Öte yandan keşifler, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın Facebook sayfasında duyuruldu. Mumyalar, farklı zaman dilimlerine ait arkeolojik mezarları içeren Qwaisana Arkeolojik Yerleşkesinin bir uzantısında ortaya çıkarıldı. Bakanlık, yerleşkedeki üç farklı seviyenin birbirinden farklı gömme alışkanlıklarını gösterdiğini de ifade etti. 

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 8

KLEOPATRA'NIN MEZARI BULUNDU MU?

Diğer taraftan, geçen yılın Şubat ayında, araştırmacılar Mısır'daki 2 bin yıllık bir mezarlık olan Taposiris Magna'da altın dilli bir mumya keşfettiklerini bildirmişlerdi.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 9

Adı 'Osiris'in büyük mezarı' anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, Mısır'abir zamanlar başkentlik yapan İskenderiye kentinin yakınında bulunuyor.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 10

Burası, aynı zamanda Mısır'ın son firavunu ve tarihin en ünlü kraliçelerinden biri olan Kleopatra'nın mezarının da  bulunduğundan şüphelenilen yer olarak öne çıkıyor.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 11

Bu ayın başında Taposiris Magna Tapınağı’nın altında taşların dizilmesiyle oluşan bir tünele rastlandı. ‘Geometrik bir mucize’ olarak olarak nitelendirilen tünel, yaklaşık 1500 metre uzunluğunda.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 12

Mısır’da yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen  tünelin Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın mezarına açıldığı iddia edildi. Kraliçe'nin Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Taposiris Magna Tapınağı’nın altına gömüldüğünü iddia eden araştırmacılar, bu tünelin 21. yüzyılın en büyük keşfi olduğu kanaatinde.

Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu: Mısır'da heyecan verici keşif - 13

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