Altın diye sakladı, kat kat daha değerli çıktı: Arka bahçenizde servet yatıyor olabilir!
Avustralya'da 2015 yılında altın arayışına çıkan adamın beklenmedik keşfi uzay yolculuğuna dönüştü. Bulduğu kayanın altından kat kat daha değerli bir meteor olduğunu öğrendi. 4,6 milyar yıllık gizemli bir gök taşı, Güneş Sistemi’nin sırlarını çözmek için kapı aralıyor.
Avustralyalı David Hole, 2015 yılında Melbourne kenti yakınlarındaki Aki Maryborough Bölge Parkı’nda metal dedektörüyle maden ararken sıra dışı bir keşfe imza attı.
Hole, sarı kil tabakasına gömülü, son derece ağır ve kırmızımsı bir kaya buldu. 19. yüzyıldaki altın merkezi olan bölgede bu kayanın içinde bir altın külçesi olduğundan emindi.
Eve döndüğünde kayayı açmak için kaya testeresi, matkap, taşlama makinesi ve hatta asit denedi. Ancak kaya, balyoz darbelerine bile dayandı.