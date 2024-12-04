Altın diye sakladı, kat kat daha değerli çıktı: Arka bahçenizde servet yatıyor olabilir!

NADİR ÖRNEKTEN BİRİ

Hole’un gizemli kayanın sırrını öğrenme merakı, onu Melbourne Müzesi’ne gitmeye sevk etti.

Jeolog Bill Birch ve müze ekibi yaptıkları analizler sonucunda, bu kayanın aslında nadir bir meteor olduğunu ortaya çıkardı.

Henry adlı müze görevlisi, 37 yıllık kariyerinde binlerce taş incelediğini, fakat yalnızca iki tanesinin gerçek meteor olduğunu belirtti. Bu, o nadir iki örnekten biriydi.