Altın madencileri Amazon yerlilerine otomatik silahlarla saldırıyor: "Beyaz adam"ın sınırı yok

REZERVLERDE MADENCİLİK YASAL DEĞİL

Dehşete kapılmış kadınlar, sığınmak için çocuklarıyla birlikte sık ormanlara kaçtı. Bu yolculuk esnasında yaşları bir ve beş olan iki erkek çocuk boğuldu.

Roraima eyaletinin derinliklerinde bulunan Palimiú, Portekiz'e benzer bir yüzölçümüne ve 27 bin kişilik bir nüfusa sahip. Brezilya'nın en yoğun yerli nüfusuna sahip bölgesinde madencilik yasa dışıdır, ancak maden arayıcıları her zaman işlerini yapmanın yollarını buldu.