Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı'

Bilim insanları, 49 değerli muska ile gömülen bir mumyadan ayrıntılı fotoğraflar yayınladı. Kahire Üniversitesi'nden araştırmacılar, 100 yıldan daha uzun bir süre önce Mısır'ın güneyindeki Nag el-Hassay'daki bir mezarlıkta keşfedilen bir mumyayı 'dijital olarak açmak' için bilgisayarlı tomografi (BT) kullandı.
Cesedin üzerine ve içerisine altından ve değerli taşlardan yapılmış onlarca muskanın özenle yerleştirildiği görüldü.
Bunlar arasında, sünnetsiz penisin yanında değrli taşlardan yapılmış bir muska, göğüs boşluğuna yerleştirilmiş altın bir kalp bok böceği ve ağzın içinde altın bir dil vardı. Ayrıca bir çift sandalet giymişti ve eğrelti otu demetleri ile süslenmişti.
Bununla birlikte, 'Altın Çocuk'un mumyası, Yunanca yazıtlı bir dış tabut ve bir iç ahşap lahit olmak üzere iki tabutun içine konmuştu. Kalp dışındaki iç organları bir kesi ile çıkarılmış, beyin ise burundan çıkartılarak yerine reçine konmuştu.
Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ise çocuğun 128 cm boyunda, 14 ila 15 yaşlarında olduğunu, iyi dişlere sahip olduğunu ve bilinen bir ölüm nedeni olmadığını gösterdi.
Diğer taraftan çocuğun mumyasına eklenen muskalar çok çeşitli Mısır inançlarını temsil ediyor. Örneğin, çocuğun öbür dünyada konuşmasını sağlamak için ağzın içine altın bir dil yerleştirilirken, dik açılı bir muska denge sağlamak için yerleştiriliyor.
Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Dr. Sahar Saleem konuya ilişkin şunları söyledi:
"Mumyanın vücudunun, sargıların kıvrımları arasında ve mumyanın vücut boşluğunun içinde üç sütun halinde 49 muska ile kapsamlı bir şekilde süslendiğini görüyoruz. Bunlar arasında Horus'un Gözü, bok böceği, ufkun akhet muskası, plasenta, İsis'in Düğümü ve diğerleri yer alıyor.
Birçoğu altından, bazıları ise yarı değerli taşlardan, pişmiş kilden veya fayanstan yapılmıştır. Bunların, amaçları bedeni korumak ve öbür dünyada çocuğun rahat etmesini sağlamaktı” dedi.
Öte yandan, eski Mısırlılar, insanlar öldüğünde ruhani bedenlerin bu dünyaya benzer bir yaşama yolculuk edeceğine inanıyorlardı. Ancak bu ölümden sonraki hayata giriş garanti değildi.
İnsanların öbür dünyaya gitmesi için Ölün Tanrısı Anubis’in yargısının ardından yeraltı dünyasında tehlikeli bir yolculuğa çıkması gerekiyordu. Bu nedenle aileler ve mumyacılar, sevdiklerinin mutlu bir yere ulaşabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptı.