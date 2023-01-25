Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı'

Mısır'da 2 bin 300 yıl önce ölen bir çocuğun mumyasında ilgi çekici bir keşif yapıldı. Mumyanın vücudunun içinde ve dışında altın ve değerli taşlarla yapılmış 49 muska ile birlikte gömüldüğü görüldü. Altın dil ve penisinde değerli bir taşla mumyalanan çocuğun ölüm nedeni ise belirsizliğini koruyor.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 1

Bilim insanları, 49 değerli muska ile gömülen bir mumyadan ayrıntılı fotoğraflar yayınladı.  Kahire Üniversitesi'nden araştırmacılar, 100 yıldan daha uzun bir süre önce Mısır'ın güneyindeki Nag el-Hassay'daki bir mezarlıkta keşfedilen bir mumyayı 'dijital olarak açmak' için bilgisayarlı tomografi (BT) kullandı.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 2

ONLARCA ALTIN VE DEĞERLİ TAŞ İLE GÖMÜLDÜ

Cesedin üzerine ve içerisine altından ve değerli taşlardan yapılmış onlarca muskanın özenle yerleştirildiği görüldü.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 3

Bunlar arasında, sünnetsiz penisin yanında değrli taşlardan yapılmış bir muska, göğüs boşluğuna yerleştirilmiş altın bir kalp bok böceği ve ağzın içinde altın bir dil vardı. Ayrıca bir çift sandalet giymişti ve eğrelti otu demetleri ile süslenmişti.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 4

Bununla birlikte, 'Altın Çocuk'un mumyası, Yunanca yazıtlı bir dış tabut ve bir iç ahşap lahit olmak üzere iki tabutun içine konmuştu. Kalp dışındaki iç organları bir kesi ile çıkarılmış, beyin ise burundan çıkartılarak yerine reçine konmuştu.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 5

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ise çocuğun 128 cm boyunda, 14 ila 15 yaşlarında olduğunu, iyi dişlere sahip olduğunu ve bilinen bir ölüm nedeni olmadığını gösterdi.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 6

Diğer taraftan çocuğun mumyasına eklenen muskalar çok çeşitli Mısır inançlarını temsil ediyor. Örneğin, çocuğun öbür dünyada konuşmasını sağlamak için ağzın içine altın bir dil yerleştirilirken, dik açılı bir muska denge sağlamak için yerleştiriliyor. 

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 7

Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Dr. Sahar Saleem konuya ilişkin şunları söyledi:

"Mumyanın vücudunun, sargıların kıvrımları arasında ve mumyanın vücut boşluğunun içinde üç sütun halinde 49 muska ile kapsamlı bir şekilde süslendiğini görüyoruz. Bunlar arasında Horus'un Gözü, bok böceği, ufkun akhet muskası, plasenta, İsis'in Düğümü ve diğerleri yer alıyor. 

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 8

Birçoğu altından, bazıları ise yarı değerli taşlardan, pişmiş kilden veya fayanstan yapılmıştır. Bunların, amaçları bedeni korumak ve öbür dünyada çocuğun rahat etmesini sağlamaktı” dedi.

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 9

ESKİ MISIR'DA ÖLÜM

Öte yandan, eski Mısırlılar, insanlar öldüğünde  ruhani bedenlerin bu dünyaya benzer bir yaşama yolculuk edeceğine inanıyorlardı. Ancak bu ölümden sonraki hayata giriş garanti değildi. 

Altın ve değerli taşlardan oluşan onlarca eşya ile gömüldü: Altın Çocuk mumyası 'açıldı' - 10

İnsanların öbür dünyaya gitmesi için Ölün Tanrısı Anubis’in yargısının ardından yeraltı dünyasında tehlikeli bir yolculuğa çıkması gerekiyordu. Bu nedenle aileler ve mumyacılar, sevdiklerinin mutlu bir yere ulaşabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptı.

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