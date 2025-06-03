Alzheimer riskini azaltan içecek: Her gün tüketmek yaşlanmayı yavaşlatıyor
Kahve en sık tercih edilen içeceklerden biri. Sadece lezzetli aromasıyla değil sağlığa olan faydalarıyla bilinen kahveyle ilgili yapılan yeni bir araştırma bu içeceğin bir yararını daha ortaya çıkardı.
Harvard Üniversitesi’nden dikkat çeken araştırma: Kahve, yalnızca enerji vermiyor, yaşlanmayı da yavaşlatıyor
Yeni bir bilimsel araştırma, sabahları içilen bir fincan kahvenin yalnızca güne başlamak için enerji vermekle kalmayıp, sağlıklı yaşlanmayı da desteklediğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nde yürütülen ve 30 yılı aşkın süredir devam eden geniş kapsamlı çalışmada, düzenli olarak kafeinli kahve tüketen kadınların ilerleyen yaşlarda hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.