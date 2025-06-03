Alzheimer riskini azaltan içecek: Her gün tüketmek yaşlanmayı yavaşlatıyor

GÜNDE 1 FİNCAN KAHVE

Çalışmaya göre, her gün tüketilen ek bir fincan kahve (yaklaşık 240 ml veya 80 mg kafein), sağlıklı yaşlanma ihtimalini %1 oranında artırıyor. Günde yaklaşık 2,5 fincan kahve içen kadınlarda ise bu oran %5'e kadar çıkıyor. Araştırmacılar, kafeinsiz kahve ya da çayın benzer bir etki göstermediğine dikkat çekiyor.



Verilere göre, orta yaş grubundaki (45-60 yaş) sağlıklı kadınlar günde ortalama 315 mg kafein tüketiyor. Bu miktarın büyük kısmı kahveden alınıyor. Bu bireyler, ilerleyen yaşlarında hem bedensel fonksiyonlarını hem de bilişsel becerilerini daha iyi koruyabiliyor.





