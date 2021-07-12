Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu

ntv.com.tr 12.07.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 14:51
2019 yılından bu yana yaşanan yangınların ardından büyük kayıplar yaşanan Amazon ormanları ile ilgili 2021 yılının ilk 6 ayı ile ilgili rapor yayımlandı.
Brezilya’da yer alan Amazon ormanlarının her geçen gün daha da yok olduğu aktarılan raporda, 2021 yılının ilk 6 ayında 3 bin 609 kilometre karelik alanın yok olduğu aktarıldı.
2020 yılının ilk altı ayına kıyasla yok olan alanın yüzde 17 arttığı kaydedilirken sadece Haziran ayında Amazon ormanlarında bin 62 kilometre kare alanın kül olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz ayın, son 14 yılın en fazla yangın görülen ayı olduğu aktarılan raporda, 2 bin 308 bölgede yangın çıktığı belirtildi.
2020 yılının aynı ayında bin 43 kilometre karelik alanın yok olduğu aktarılırken, raporda yangınların artış sebebi olarak ormanların tahrip edilmesi ve iklim değişikliği gösterildi.
Amazon ormanlarında bugüne kadar en fazla orman yangını 2004 yılında kaydedilmiş, bölgede 9 bin 179 yangın kayıtlara geçmişti.
Brezilya’da hükümet, orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldığını açıklamıştı.
Asker gönderme açıklamasının ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Amazon Ormanları'nda yaşanan tahribatın engellenmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin bunu tek başına yapmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ifade etmişti.