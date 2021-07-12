Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu

2019 yılından bu yana yıkıcı yangınlarla uğraşan Amazon ormanlarında 2021 yılının ilk yarısında 3 bin 609 kilometrelik alan yok oldu. Art arda dört aydır rekor seviyeye ulaşan yangınlar sonucunda Amazon ormanlarında sadece Haziran ayında bin 62 kilometre karelik alanın kül olduğu bildirildi. Bölgede çıkan yangın sayısı 2007 yılındaki 3 bin 519 yangının ardından en yüksek sayıya ulaştı.

ntv.com.tr 12.07.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 14:51

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 1

2019 yılından bu yana yaşanan yangınların ardından büyük kayıplar yaşanan Amazon ormanları ile ilgili 2021 yılının ilk 6 ayı ile ilgili rapor yayımlandı.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 2

Brezilya’da yer alan Amazon ormanlarının her geçen gün daha da yok olduğu aktarılan raporda, 2021 yılının ilk 6 ayında 3 bin 609 kilometre karelik alanın yok olduğu aktarıldı.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 3

2020 yılının ilk altı ayına kıyasla yok olan alanın yüzde 17 arttığı kaydedilirken sadece Haziran ayında Amazon ormanlarında bin 62 kilometre kare alanın kül olduğu bildirildi.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 4

Geçtiğimiz ayın, son 14 yılın en fazla yangın görülen ayı olduğu aktarılan raporda, 2 bin 308 bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 5

2020 yılının aynı ayında bin 43 kilometre karelik alanın yok olduğu aktarılırken, raporda yangınların artış sebebi olarak ormanların tahrip edilmesi ve iklim değişikliği gösterildi.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 6

Amazon ormanlarında bugüne kadar en fazla orman yangını 2004 yılında kaydedilmiş, bölgede 9 bin 179 yangın kayıtlara geçmişti.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 7

Brezilya’da hükümet, orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 8

Asker gönderme açıklamasının ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Amazon Ormanları'nda yaşanan tahribatın engellenmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 9

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin bunu tek başına yapmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Amazon ormanlarında 14 yıl sonra en büyük kayıp: Haziran ayında rekor alan kül oldu - 10
Bolsonaro hükümeti, "Yeşil Brezilya Operasyonu" kapsamında yağmur ormanlarına daha önce iki kez asker göndermiş, son operasyonda bölgeye gönderilen askerler nisanda geri çekilmişti.

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