Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı

Brezilya hükümetinin uydu verileri, Dünyanın akciğerleri diye bilinen Amazon ormanlarında Ocak’ta kesilen ağaç sayısının geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.02.2022 - 12:49

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 1

Amazonları'nda ağaç kesimi her geçen gün hızlanarak ciddi boyutlara ulaştığı tespit edildi.

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 2

Brezilya uzay ajansı verileri, ülkenin Amazonlarında geçen ay ormansızlaştırılan alanın önceki yılın aynı ayından 5 kat daha fazla olduğunu ve bu verilerin, kayıtların tutulmaya başlandığı 2015'ten bu yana en yüksek ağaç kesim oranı olduğunu gösterdi.

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 3

Ocak ayında ormansızlaştırmanın toplam 430 kilometrekare olduğu belirtilirken ormansızlaştırılan bölgenin Manhattan'dan 7 kat daha büyük bir alan olduğuna işaret edildi.

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 4

Çevreciler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, ormansızlaşmanın artmasına izin vermekle suçluyor.

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 5

Greenpeace Brezilya'dan Cristiane Mazzetti, "Yeni veriler, hükümetin eylemlerinin 'yeşil aklama' kampanyalarıyla nasıl çeliştiğini bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 6

Amazonlarda yaşayan yerli topluluklar da yağmur ormanlarını ve yaşam tarzlarını korumak için mücadele ediyor.

Amazon ormanlarında kayıp büyüyor: Kesilen ağaç sayısı 5 kat arttı - 7

Bolsonaro, bölge için çevre korumasını zayıflatmış ve hükümetin yoksulluğu azaltmak için bölgeyi kullanması gerektiğini savunmuştu.

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