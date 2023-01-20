Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

"Dünyanın akciğerleri" olarak bilinen Brezilya'daki Amazon ormanlarında geçen yıl günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın ormansızlaştığı açıklandı. İklim değişikliğinin yanı sıra ormanlardaki azalmanın ağaçlarının kontrolsüz kesiminden kaynaklandığı belirtildi.

Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 1

Amazon İnsan ve Çevre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Amazon'daki ormansızlaşmanın 2022'de daha da arttığı belirtildi.

Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 2

Açıklamada, geçen yıl günlük yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda, ağaçların kesilerek yok edildiği kaydedildi.

Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 3

Aralık 2022'de 287 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu aktarılan açıklamada; bunun, Aralık 2021’dekinden yüzde 105 daha fazla alana denk geldiği ifade edildi.

Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 4

DÜNYANIN AKCİĞERLERİ AMAZON ORMANLARI

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünyanın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları, yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun salımını önlüyor.

Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 5

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 6
Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 7
Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 8
Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 9
Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 10
Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 11
Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - 12

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