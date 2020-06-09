Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi

Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşmanın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasa dışı ağaç kesimine karşı alınan önlemlerin aksaması sonucu arttığı bildirildi.

Reuters - Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 03:46

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 1
Corona virüs salgını nedeniyle yasal önlemlerin aksadığı bir dönemde gerçekleşen yasa dışı ağaç kesimleri, Amazon’da büyük çapta bir bölgenin ormansızlaşmasına neden oldu.
Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 2
New York Times gazetesinin haberine göre, Ocak ve Nisan ayları arasında yaklaşık 464 mil karelik Amazon ağaç örtüsü yok edildi.
Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 3
Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55'lik bir artış gösterdi.
Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 4
Ormansızlaşan alanlar, New York'un Manhattan bölgesinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.
Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 5
Yasa dışı ormansızlaşmadaki artışın, Brezilya yağmur ormanlarını geçen yılki yangılardan daha yıkıcı bir riskle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.

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