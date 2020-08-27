Amazonların başkentinde corona virüse karşı sürü bağışıklığı sağlanmış olabilir

CORONA VİRÜS, KIZAMIK GİBİ SALGINLARDAN FARKLI ÇALIŞIYOR

Pek çok araştırmacı, kolektif bağışıklığın corona virüs gibi devam eden salgınlarda kızamıkta olduğundan farklı çalıştığını düşünüyor. Buna göre belirli bir noktada kaybolmuyor, ancak ortadan kaldırılıncaya kadar bulaşma yavaşlıyor. Sıkı kısıtlamalar etkili olsa da, virüs kritik bir kitleye bulaştığında, vakalarda yeniden canlanma olasılığının düşük olduğunu bildiriyorlar.