Amazon'un kurucusu Bezos Kaşıkçı anmasında
Anadolu Ajansı
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
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1Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği devam ediyor.
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2Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde katılımcıların konuşmaları sürüyor.
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Bu arada anma etkinliğine Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
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4Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı" dedi.
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Programa, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Amazon Üst Yöneticisi Jeff Bezos, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur ile El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar ile Washington Post gazetesinin Üst Yöneticisi Fred Ryan da katıldı.
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