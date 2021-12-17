Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer

Oceana'nın kıdemli başkan yardımcısı Matt Littlejohn, "Elimizde bulunan en iyi verileri kullanıyoruz. Amazon şeffaf olsaydı, verilerini memnuniyetle kullanırdık. Evet, daha fazla plastik olmayan ambalaj kullanıyorlar ama aynı zamanda bir ton daha fazla ürün satıyorlar. İnsanların Amazon'a ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden Amazon'un bu sorunu çözebileceğini ve okyanuslar için gerçekten önemli olan plastiği azaltmada lider olmasını umuyoruz” diye konuştu.