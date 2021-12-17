Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Amazon'un satışları geçen yıl pandemiyle birlikte yaklaşık yüzde 40 arttı. Ancak, bu nedenle perakende devinin oluşturduğu plastik kirliliği de çok yüksek seviyelere çıktı. Bağımsız bir çevre kuruluşu, şirketin kullandığı malzemelerin geri dönüştürülemediği aktararak, üretilen atığın zararın her saat başı bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 09:57

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 1

Kar amacı kuruluşu gitmeyen Oceana adlı çevre kuruluşu, perakende devi 'un plastik ambalaj atığının, geçen yıl pandemi sırasında, üçte bir oranında artarak 270 bin tona ulaştığını açıkladı.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 2

HER SAAT BİR MİNİBÜS DOLUSU PLASTİĞİN DENİZE DÖKÜLMESİNE EŞ DEĞER

Oceana, hava yastıkları, balonlu naylon ve plastik astarlı kağıt zarflar da dahil olmak üzere çok çeşitli maddelerden oluşan bu atıkların, her 67 dakikada bir teslimat minibüsüne eş değer miktarda denize döküleceğini tahmin ediyor.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 3

AMAZON, İDDİALARI REDDETTİ

Diğer taraftan, batı dünyasının en büyük perakendecisi Amazon, Oceana'nın açıkladığı rakamlarını reddetti. Şirket, oluşan plastik atığı yüzde 300 oranında daha fazla tahmin edildiğini iddia etti. ’un kurucusu olduğu şirket,  ayrıca, denize girme olasılığı yüzdesini tahmin etmek için kullanılan modeli sorguladı. Fakat, Amazon, Oceana’ya alternatif rakamlar sağlamadı.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 4

"ABARTIYORLAR"

Bir Amazon sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amazon, Oceana'nın dünya okyanuslarını koruma hırsını paylaşıyor ve çalışmalarına saygı duyuyor. Ancak, hesapları ciddi şekilde hatalı. Plastik kullanımımızı yüzde 300'den fazla abartıyorlar ve okyanuslarımıza giren plastik atık kaynakları hakkında eski varsayımlar kullanıyorlar” dedi.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 5

AMAZON'UN SATIŞLARI GEÇEN YIL YÜZDE 38 ARTTI

Amazon, dünyanın büyük bir kısmının karantinada olduğu ve çevrimiçi satışların arttığı 2020'de satışlarda yüzde 38'lik bir artışla 386 milyar dolara ulaştı.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 6

Oceana'nın raporu, yerel belediye yetkilileriyle yapılan röportajları, Amazon'un İkinci Şans adlı geri dönüşüm web sitesiyle bağlantılı mağazaları ve Amazon Prime müşterilerinin anketlerini kullanarak şirketin geri dönüşüm taahhütlerine meydan okuyor.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 7

Oceana'nın kıdemli başkan yardımcısı Matt Littlejohn, "Elimizde bulunan en iyi verileri kullanıyoruz. Amazon şeffaf olsaydı, verilerini memnuniyetle kullanırdık. Evet, daha fazla plastik olmayan ambalaj kullanıyorlar ama aynı zamanda bir ton daha fazla ürün satıyorlar. İnsanların Amazon'a ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden Amazon'un bu sorunu çözebileceğini ve okyanuslar için gerçekten önemli olan plastiği azaltmada lider olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 8

GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI TARAFINDAN KABUL EDİLMİYOR

Diğer taraftan raporda, Amazon'un ambalajında ​​kullandığı plastik filmin geri dönüşüm piyasası için çok az değeri olduğu veya hiç değeri olmadığı belirtildi. Ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada'daki belediye geri dönüşüm programları tarafından bu plastik filmin kabul edilmediği aktarıldı.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 9

Oceana, Birleşik Krallık ve ABD'deki 25 şehirde ankete katılan Amazon Prime müşterilerinin yaklaşık yüzde 75'inin plastiği bilerek veya bilmeyerek çöp sahasına gönderdiğini tespit etti.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 10

Bununla birlikte, bin 400  müşterinin yüzde 20'sinden biraz daha azı plastiği yeniden kullandığını söylerken, yüzde 5'i ambalajı Amazon'un İkinci Şans web sitesinde müşteri odaklı geri dönüşüm programındaki mağazalarda açılan kutulara yerleştirdiğini söyledi.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 11

Ayrıca, Amazon'un plastik film için alternatif geri dönüşüm indirimleri olarak önerdiği mağazaların yüzde 40'ından fazlasındaki temsilciler, gizli müşterilere Amazon'un plastik filminin kabul edilmediğini söyledi.

Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer - 12

Öte yandan, Amazon'da sekiz yıl boyunca çalışan eski bir program yöneticisi olan Rachel Johnson Greer, şirketin plastikler konusunda ancak hükumetler veya müşterilerin çoğunluğu talep etmesi halinde harekete geçeceğini söyledi.

Mayıs ayında, Amazon hissedarlarının üçte birinden fazlası, tek kullanımlık plastiğin miktarını belirlemeye ve yıl sonuna kadar plastik ayak izinin nasıl azaltılacağına dair öneriler sunmaya çağıran bir karar için oy kullandı.

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