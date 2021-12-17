Amazon’un oluşturduğu atık pandemi esnasında arttı: Her saat bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 09:57
Kar amacı kuruluşu gitmeyen Oceana adlı çevre kuruluşu, perakende devi Amazon'un plastik ambalaj atığının, geçen yıl pandemi sırasında, üçte bir oranında artarak 270 bin tona ulaştığını açıkladı.
Oceana, hava yastıkları, balonlu naylon ve plastik astarlı kağıt zarflar da dahil olmak üzere çok çeşitli maddelerden oluşan bu atıkların, her 67 dakikada bir teslimat minibüsüne eş değer miktarda denize döküleceğini tahmin ediyor.
Diğer taraftan, batı dünyasının en büyük perakendecisi Amazon, Oceana'nın açıkladığı rakamlarını reddetti. Şirket, oluşan plastik atığı yüzde 300 oranında daha fazla tahmin edildiğini iddia etti. Jeff Bezos’un kurucusu olduğu şirket, ayrıca, denize girme olasılığı yüzdesini tahmin etmek için kullanılan modeli sorguladı. Fakat, Amazon, Oceana’ya alternatif rakamlar sağlamadı.
Bir Amazon sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amazon, Oceana'nın dünya okyanuslarını koruma hırsını paylaşıyor ve çalışmalarına saygı duyuyor. Ancak, hesapları ciddi şekilde hatalı. Plastik kullanımımızı yüzde 300'den fazla abartıyorlar ve okyanuslarımıza giren plastik atık kaynakları hakkında eski varsayımlar kullanıyorlar” dedi.
Amazon, dünyanın büyük bir kısmının karantinada olduğu ve çevrimiçi satışların arttığı 2020'de satışlarda yüzde 38'lik bir artışla 386 milyar dolara ulaştı.
Oceana'nın raporu, yerel belediye yetkilileriyle yapılan röportajları, Amazon'un İkinci Şans adlı geri dönüşüm web sitesiyle bağlantılı mağazaları ve Amazon Prime müşterilerinin anketlerini kullanarak şirketin geri dönüşüm taahhütlerine meydan okuyor.
Oceana'nın kıdemli başkan yardımcısı Matt Littlejohn, "Elimizde bulunan en iyi verileri kullanıyoruz. Amazon şeffaf olsaydı, verilerini memnuniyetle kullanırdık. Evet, daha fazla plastik olmayan ambalaj kullanıyorlar ama aynı zamanda bir ton daha fazla ürün satıyorlar. İnsanların Amazon'a ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden Amazon'un bu sorunu çözebileceğini ve okyanuslar için gerçekten önemli olan plastiği azaltmada lider olmasını umuyoruz” diye konuştu.
Diğer taraftan raporda, Amazon'un ambalajında kullandığı plastik filmin geri dönüşüm piyasası için çok az değeri olduğu veya hiç değeri olmadığı belirtildi. Ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada'daki belediye geri dönüşüm programları tarafından bu plastik filmin kabul edilmediği aktarıldı.
Oceana, Birleşik Krallık ve ABD'deki 25 şehirde ankete katılan Amazon Prime müşterilerinin yaklaşık yüzde 75'inin plastiği bilerek veya bilmeyerek çöp sahasına gönderdiğini tespit etti.
Bununla birlikte, bin 400 müşterinin yüzde 20'sinden biraz daha azı plastiği yeniden kullandığını söylerken, yüzde 5'i ambalajı Amazon'un İkinci Şans web sitesinde müşteri odaklı geri dönüşüm programındaki mağazalarda açılan kutulara yerleştirdiğini söyledi.
Ayrıca, Amazon'un plastik film için alternatif geri dönüşüm indirimleri olarak önerdiği mağazaların yüzde 40'ından fazlasındaki temsilciler, gizli müşterilere Amazon'un plastik filminin kabul edilmediğini söyledi.
Öte yandan, Amazon'da sekiz yıl boyunca çalışan eski bir program yöneticisi olan Rachel Johnson Greer, şirketin plastikler konusunda ancak hükumetler veya müşterilerin çoğunluğu talep etmesi halinde harekete geçeceğini söyledi.
Mayıs ayında, Amazon hissedarlarının üçte birinden fazlası, tek kullanımlık plastiğin miktarını belirlemeye ve yıl sonuna kadar plastik ayak izinin nasıl azaltılacağına dair öneriler sunmaya çağıran bir karar için oy kullandı.