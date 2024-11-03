Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD halkı, Demokrat Parti adayı Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Trump arasında bir seçim yapacak ve ABD'nin yeni başkanı 20 Kasım'da koltuğu devralacak. Seçimi kazanan aday, ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde? - 1

ABD başkanlık seçimi tarihi için geri sayım başladı. ABD'nin 47. başkanını seçmek için yapılacak olan başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak. Tüm dünya kamuoyu ise yapılan son anketlere göre seçimi hangi adayın önde götürdüğünü merak ediyor. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde?

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde? - 2

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde? - 3

SEÇİMİ TRUMP MI, HARRİS Mİ KAZANACAK?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, güncel anketler Trump ile Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.

Başkanlık seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor.

Demokrat aday Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.

Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.

Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.

Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor.

Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.

538 delegeden en az 270'ini kazanan adayın yeni ABD başkanı olacağı seçimlerde tüm gözlerin çevrili olacağı 7 salıncak eyaletteki yakın farklar, seçim sonuçlarının kaderinin çok ufak farklara bağlı olabileceğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde? - 4

SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde? - 5

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

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