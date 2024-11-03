Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD halkı, Demokrat Parti adayı Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Trump arasında bir seçim yapacak ve ABD'nin yeni başkanı 20 Kasım'da koltuğu devralacak. Seçimi kazanan aday, ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde?
ABD başkanlık seçimi tarihi için geri sayım başladı. ABD'nin 47. başkanını seçmek için yapılacak olan başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak. Tüm dünya kamuoyu ise yapılan son anketlere göre seçimi hangi adayın önde götürdüğünü merak ediyor. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman, kim önde?