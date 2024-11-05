Amerika bugün sandığa gidiyor: 8 soruda ABD seçimleri

6-ADAYLAR ÜÇ KRİTİK BAŞLIKTA NE VAADEDİYOR?
ENFLASYON
Harris, önceliğinin hayat pahalılığını azaltmak olduğunu söylüyor. Bakkaliye ürünlerinde fiyat artışını yasaklamayı, ilk kez ev alacaklara yardım etmeyi, konut arzını artırmayı ve asgari ücreti yükseltmeyi vaat ediyor.
Trump ise enflasyonu sona erdirmeyi, başkanın kontrolünde olmayan faiz oranlarını düşürmeyi planlıyor. Belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin konut üzerindeki baskıyı hafifleteceğini savunuyor. Ayrıca petrol için daha fazla sondajın enerji maliyetlerini düşüreceğini söylüyor.
TOPLUMSAL DÜZEN
Harris, savcılık deneyimini Trump'ın bir suçtan hüküm giymiş olmasıyla karşılaştırıyor.
Trump, uyuşturucu kartellerini yok etme, çete şiddetini ezme ve Demokratların yönettiği, suçla dolup taştığını söylediği şehirleri yeniden inşa etme sözü verdi. “İçimizdeki düşman” ve “radikal sol deliler” olarak adlandırdığı muhaliflerle mücadele etmek için, "seçimi bozmaları halinde" orduyu ya da yedek güç olan Ulusal Muhafızları kullanacağını söyledi.
KÜRTAJ
Harris, kürtaj haklarını kampanyasının merkezine yerleştirdi ve ülke çapında üreme haklarını güvence altına alacak yasaları savunmaya devam ediyor.
Trump'ın, kürtaj konusunda tutarlı bir mesajı yok. Başkanlık döneminde Yüksek Mahkeme'ye atadığı üç yargıç, Roe v Wade olarak bilinen 1973 tarihli bir kararla anayasal hak olan kürtaj hakkının ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadı.