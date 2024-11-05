Amerika bugün sandığa gidiyor: 8 soruda ABD seçimleri

4-ANKETLERE GÖRE KİM ÖNDE?

Ulusal düzeyde Harris'in Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile bir puanlık üstünlüğü var.

Son anketler Kamala Harris'in "savaş alanı" eyaletlerdeki erken seçmenler arasında önde olduğunu gösteriyor.

Demokrat aday daha önce oy kullanmış olanlar arasında yüzde 8'lik bir üstünlüğe sahipken, rakibi Donald Trump, oy kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen ancak henüz oy kullanmamış olanlar arasında önde gidiyor.

New York Times ve Siena College tarafından yapılan ankette Harris'in üç eyalette az farkla önde olduğu, Trump'ın bir eyalette önde olduğu, diğer üç eyalette ise oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görüldü.