Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması
Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, Amerika tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto edildi. Bu, Amerika'nın Gazze için dördüncü vetosu oldu. Filistin yönetimi, "ABD vetosu İsrail'i, uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka ilişkin tüm kararlara meydan okuma konusunda cesaretlendirdi" açıklamasını yaptı.
Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, Amerika tarafından dördüncü kez veto edildi.
Vetoya tepki gösteren Filistin, “ABD yönetiminin dördüncü kez veto kullanarak, İsrail'i Filistin ve Lübnan halkına karşı suçlarını sürdürmeye teşvik ettiğini bildirdi.