Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, Amerika tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto edildi. Bu, Amerika'nın Gazze için dördüncü vetosu oldu. Filistin yönetimi, "ABD vetosu İsrail'i, uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka ilişkin tüm kararlara meydan okuma konusunda cesaretlendirdi" açıklamasını yaptı.

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 1

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, Amerika tarafından dördüncü kez veto edildi.

Vetoya tepki gösteren Filistin, “ABD yönetiminin dördüncü kez veto kullanarak, İsrail'i Filistin ve Lübnan halkına karşı suçlarını sürdürmeye teşvik ettiğini bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 2

"İSRAİL'İ CESARETLENDİRDİ"

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan Filistin Devlet Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Filistin yönetimi, ABD vetosunun İsrail'i, uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka ilişkin tüm kararlara meydan okuma konusunda cesaretlendirdi." 

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve üye ülkelere, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin maruz kaldığı saldırıların, insani felaketin ve kıtlığın önüne geçilmesi için derhal Filistin halkına karşı üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi" çağrısı yapıldı.

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 3

14 ÜYE "EVET" OYU VERDİ

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya açıldı.

ABD tasarıyı veto ederken diğer 14 üye ise tasarı için "evet" oyu kullandı.

Oylama öncesinde konuşan Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, karar tasarısının BMGK üyeleri arasında haftalarca süren müzakereler sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Rodrigues-Birkett, tasarının "Gazze'deki korkunç insani durum nedeniyle hazırlandığını" ifade etti.

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 4

HAMAS SAVUNMASI

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise oylamanın ardından yaptığı açıklamada, karar tasarısı için yürütülen müzakereler boyunca koşulsuz ateşkes talebini esirler serbest bırakılmadan destekleyemeyeceklerini dile getirdiklerini kaydetti.

"Savaş, esirlerin serbest bırakılmasıyla kalıcı bir şekilde sonlanabilir" diyen Wood, aynı zamanda tasarının Hamas'a "çok tehlikeli bir mesaj gönderdiğini" iddi etti.

Wood, karar tasarısının kabul edilmiş olması halinde Hamas'ın müzakere masasına oturması için "inisiyatifi" kalmayacağını savundu.

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 5

ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğu olduğu hatırlatılan karar tasarısında, Gazze'de "Tüm tarafların acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkese uyması ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması bir kez daha talep edilir" ifadeleri yer alıyordu.

Ayrıca tarafların, gözaltında tuttukları kişilere ilişkin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları talepler arasındaydı.

Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun hayatta kalması için temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişim sağlanması istenilen tasarıda, şu ifadeler yer alıyordu: "Filistinlilerin aç bırakılmasına yönelik her türlü girişim reddedilirken, insani yardımın Gazze Şeridi’ne tam, hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve özellikle kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyinde dahil tüm Filistinli sivillere, acil insani yardım ulaştırılması talep edilir" 

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 6

ABD'NİN İLK VETOSU DEĞİL

ABD, daha önce de Gazze'de acil ateşkes talep edilen üç BMGK karar tasarısını da veto etmişti.

Ekim 2023, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te sunulan Gazze tasarılarını veto eden ABD, diğer karar tasarılarında ise "çekimser" oy kullanmıştı.

Amerika Gazze'de ölümlerin durmasını istemiyor: Filistin'den dördüncü veto açıklaması - 7
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