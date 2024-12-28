Amerika ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine operasyona mı hazırlanıyor?

Rusya'nın dış istihbarat servisi FSB, Amerikan ve İngiliz casuslarını, Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik saldırıları provoke etmeye çalışmakla suçladı. Rus basınına göre iki ülkenin amacı üslerin boşaltılmasını sağlamak.

Amerika ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine operasyona mı hazırlanıyor? - 1

Moskova, Suriye'deki Rus üsleriyle ilgili önemli bir iddiayı dile getirdi.

Devlete ait RIA haber ajansının geçtiği habere göre, Rusya'nın dış istihbarat servisi FSB, Amerikan ve İngiliz casuslarını, üslerin boşaltılmasını sağlamak amacıyla Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik saldırıları provoke etmeye çalışmakla suçladı.

DÜNYA HABERLERİ

Amerika ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine operasyona mı hazırlanıyor? - 2

MALZEMELER TAŞINDI

Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Rus üslerinin durumu merak konusu oldu.

Geçtiğimiz haftalarda üslerdeki bazı malzemelerin taşınmak üzere kargo uçaklarına konulduğu görülmüştü.

Amerika ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine operasyona mı hazırlanıyor? - 3

"KADEMELİ" ÇEKİLME

Batılı uzmanlara göre bölgede kademeli bir çekilmenin başladığı açık.

Ancak Moskova'nın Suriye'den tamamen çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.

Amerika ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine operasyona mı hazırlanıyor? - 4
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