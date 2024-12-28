Amerika ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine operasyona mı hazırlanıyor?
Rusya'nın dış istihbarat servisi FSB, Amerikan ve İngiliz casuslarını, Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik saldırıları provoke etmeye çalışmakla suçladı. Rus basınına göre iki ülkenin amacı üslerin boşaltılmasını sağlamak.
Moskova, Suriye'deki Rus üsleriyle ilgili önemli bir iddiayı dile getirdi.
Devlete ait RIA haber ajansının geçtiği habere göre, Rusya'nın dış istihbarat servisi FSB, Amerikan ve İngiliz casuslarını, üslerin boşaltılmasını sağlamak amacıyla Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik saldırıları provoke etmeye çalışmakla suçladı.