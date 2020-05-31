Amerika'da gösteriler yayılıyor: 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar devam ediyor. Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerine sıçradı. ABD'nin New York, Washington, Atlanta, Denver, Houston başta olmak üzere diğer kentlerinde protesto gösterileri sürdü. Minneapolis gibi olayların arttığı Los Angeles, Detroit ve Philadelphia'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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ntv.com.tr 31.05.2020 - 02:44

Siyahi George Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.

ABD 'nin dün farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldi.

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericiler binaya girmeye çalıştı.

"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

3 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Minneapolis gibi olayların arttığı Los Angeles, Detroit ve Philadelphia'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DETROIT KENTİNDE GÖSTERİCİLERE SALDIRI: 1 ÖLÜ ABD 'nin Michigan eyaletinde, George Floyd'un Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto eden kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü. Polis sözcüsü Nicole Kirkwood, Michigan'ın Detroit kentinde Greektown semtinde toplanan göstericilere bir arazi aracından ateş açıldığını söyledi.

Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki erkek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kirkwood, kurbanın kimliğine ve kalabalığa kimin ateş açtığına ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

GEORGIA'NIN FULTON İLÇESİNDE ACİL DURUM Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta'da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları etkin kılmak amacıyla eyaletin Fulton ilçesinde acil durum ilan etti. Kemp, Twitter'da "Atlanta'da insanları ve mülkü korumak için" derhal 500 kadar Ulusal Muhafızın şehre konuşlanacağı paylaşımını yaptı. Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms'ın talebi üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekledi.

TRUMP FLOYD'UN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ ABD Başkanı Donald Trump ise, Minnesota'da polis şiddeti sonucu yaşamını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ailesi ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Floyd'un ailesi adaleti, Minnesota halkı da güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da ülkedeki ekonomik normalleşme sürecine ilişkin düzenlenen yuvarlak masa toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasına, Floyd'un Minnesota'da polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili sözleriyle başlayan Trump, "Milletimiz, Floyd'un ailesine en derin taziyelerini sunuyor ve acıyı paylaşıyor" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı'na Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırma talimatı verdiğinin altını çizen Trump, "Bu yerel bir durum olabilir ama biz bunu federal bir seviyeye de getiriyoruz. Olanlar korkunç, göreceğimizi gördük" diye konuştu.

YAĞMALAR BARIŞÇIL PROTESTOCULARIN SESİNİ BASTIRMAMALI Trump, Floyd'un ölümüne yönelik düzenlenen protestolara ilişkin, "Gösterilerin barışçıl olması çok önemli. Bu gösterilerin hukuk dışı bir anarşi ve kaos halini almasını istemiyorum. Yağmalar, barışçıl protestocuların sesini bastırmamalı"değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'a yapılanlara ilişkin, "asla yaşanmamalıydı" ifadesini kullanan Trump, "Floyd'un ailesi ile konuştum, muhteşem insanlar. Umuyorum her şey olması gerektiği gibi ilerler, onların acısını anlıyorum. Floyd'un ailesi adaleti, Minnesota halkı da güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor" dedi.

Trump, "Floyd'u öldüren polis hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Gördüklerim hiç hoşuma gitmedi, korkunç bir tabloydu. Ailesinin açısından da çok zor bir durum. Ailesine baktığımızda, George'a neler yapıldığını göreceksiniz. George, büyük bir acı içindeydi ve nefes alamıyordu. İzleyen herkes bunu görür" yanıtını verdi.

CNN MERKEZ BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ Atlanta kentinde bulunan Amerikan CNN kanalının merkez binası önünde toplanan yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya gelirken, bazı göstericiler binanın girişindeki camları kırdı.

Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden bazıları binanın içine girmeye çalışırken gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasındaki çatışma anları CNN tarafından uzun süre canlı olarak yayımlandı.

DİĞER KENTLERDEKİ GÖSTERİLER DE SÜRÜYOR ABD 'nin baştenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın önünde, New York'un ise Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etti.

Brooklyn'de göstericiler polisle çatışırken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde de devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci dün de gösteri yaptıkları yerde bir araya gelerek polisi protesto etti.

Burada görev yapan WAVE 3 adlı yerel bir televizyonun muhabiri Kaitlin Rust, polisin attığı plastik merminin hedefi olurken, olay anı kameralara yansıdı.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI 46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

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