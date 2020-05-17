Amerikan Deniz Harp Akademisi’nde sosyal mesafeli yemin töreni

Sadece mezun olacak öğrencilerin hazır bulunduğu törende, aileler ve öğrencilerin yakınları içeriye corona virüs önlemlerinden dolayı alınmadı.

DENİZ HARP OKULU DA YEMİN TÖRENİNİ AÇIK HAVADA YAPACAK Açık havada yapılan törende, 200 yeni genç subay açık havada emin etti.