Amerikan Deniz Harp Akademisi’nde sosyal mesafeli yemin töreni

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Harp Akademisi’nin yemin töreni, corona virüsten dolayı sosyal mesafe gözetilerek ve maske takılarak gerçekleştirildi. Maryland eyaletinin Annapolis şehrinde bulunan Deniz Harp Akademisi’nde, yemin töreni heyecanı yaşandı. Genç bahriyeliler yemin töreninde, sosyal mesafelerini korurken maske takmayı da ihmal etmedi. Sadece mezun olacak öğrencilerin hazır bulunduğu törende, aileler ve öğrencilerin yakınları içeriye corona virüs önlemlerinden dolayı alınmadı. Açık havada yapılan törende, 200 yeni genç subay açık havada emin etti. Deniz Harp Okulu ise 22 Mayıs'ta mezuniyet törenini, corona virüsten dolayı internet üzerinden düzenleyeceklerini açıkladı. Koronavirüse rağmen genç subaylar, tören sonunda şapkalarını havaya attı. Yemin töreni sonrasında ebeveynler ve aileler heyecanlarını sosyal medyada paylaş