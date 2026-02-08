Amerikan futbolunda final gecesi, Super Bowl bu gece oynanacak
08.02.2026 15:06
Erdem Güzel
Amerikan Futbol Ligi NFL'de şampiyonluk maçı Super Bowl bu gece oynanacak. New England Patriots ile Seattle Seahawks'ın karşılacağı maçın başlama vuruşu TSİ 02.30'da. Maç önünde ünlü rock grubu Green Day, devre arasında da rapçi Bad Bunny sahne alacak.
60. SUPER BOWL İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
Amerikan Futbol Ligi NFL'de final maçı Super Bowl için sahne hazır. Seattle Seahawks ve New England Patriots, bu gece TSİ 02.30'da başlayacak maçta şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde Levi's Stadyumu'nda oynanacak 60. Super Bowl için tüm hazırlıklar tamamlandı.
NFL'in gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından New England Patriots, 12. kez Super Bowl'da yer alacak. Daha önce yer aldığı 11 maçta 6 kez galip gelip kupayı müzesini götüren Patriots en son 2019'da şampiyon olmuştu.
Seattle Seahawks ise 4. kez final maçında yer alacak. Tek şampiyonluğunu 2014 yılındaki 48. Super Bowl'u kazanarak alan Seahawks, en son 2015 yılında Super Bowl oynamış, o maçta yine New England Patriots ile karşı karşya gelmişti. 28-24 New England Patriots'un kazandığı o maçtan tam 11 yıl sonra iki takım yine final maçında kozlarını paylaşacak.
Seattle Seahawks 2015'in rövanşını almayı ve ikinci kez şampiyon olmayı hedeflerken, Patriots 7. kez kupayı kazanarak NFL'in en çok şampiyon olan takımı olmayı amaçlıyor. Halihazırda 6 şampiyonluğu olan Patriots en çok kupaya sahip olma unvanını daha önce bir Türk oyuncu, Tunç İlkin'in de formasını giydiği Pittsburgh Steelers ile paylaşıyor.
MAÇ ÖNÜ GREEN DAY, DEVRE ARASI BAD BUNNY
Bir spor müsabakasından çok bir festival gününe benzeyen Super Bowl'da maç önünde sahneye ilk olarak Green Day çıkacak. NFL, devre arasında bazı sürprizlerin de olacağını belirtti. Maçın devre arası şovunda ise sahnede rapçi Bad Bunny yer alacak. 31 yaşındaki şarkıcı, son altı yılın dördünde Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı oldu.
Green Day ve Bad Bunny'nin maçta yer alması ABD Başkanı Donald Trump ile de gerginliğe yol açtı. Trump, bu sanatçıların seçimine “çok kötü tercih" yorumunu yapmış, grup ve rap şarkıcısı da Trump'ı eleştirmişti.
Super Bowl'un meşhur olan reklam kuşağı ise rekor fiyata ulaştı. Geçtiğimiz yıl 7 milyon dolar olan 30 saniyelik reklam alanlarına bu yıl 8 milyon Dolar (yaklaşık 347 milyon Lira) fiyat biçildi. Saniyesi yaklaşık 266 bin Dolar'a gelen reklam alanları ise yılın en büyük reklamcılık kampanyalarıyla dolduruluyor.