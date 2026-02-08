Amerikan futbolunda final gecesi, Super Bowl bu gece oynanacak

Amerikan Futbol Ligi NFL'de final maçı Super Bowl için sahne hazır. Seattle Seahawks ve New England Patriots, bu gece TSİ 02.30'da başlayacak maçta şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde Levi's Stadyumu'nda oynanacak 60. Super Bowl için tüm hazırlıklar tamamlandı.

NFL'in gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından New England Patriots, 12. kez Super Bowl'da yer alacak. Daha önce yer aldığı 11 maçta 6 kez galip gelip kupayı müzesini götüren Patriots en son 2019'da şampiyon olmuştu.

Seattle Seahawks ise 4. kez final maçında yer alacak. Tek şampiyonluğunu 2014 yılındaki 48. Super Bowl'u kazanarak alan Seahawks, en son 2015 yılında Super Bowl oynamış, o maçta yine New England Patriots ile karşı karşya gelmişti. 28-24 New England Patriots'un kazandığı o maçtan tam 11 yıl sonra iki takım yine final maçında kozlarını paylaşacak.

Seattle Seahawks 2015'in rövanşını almayı ve ikinci kez şampiyon olmayı hedeflerken, Patriots 7. kez kupayı kazanarak NFL'in en çok şampiyon olan takımı olmayı amaçlıyor. Halihazırda 6 şampiyonluğu olan Patriots en çok kupaya sahip olma unvanını daha önce bir Türk oyuncu, Tunç İlkin'in de formasını giydiği Pittsburgh Steelers ile paylaşıyor.