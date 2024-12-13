Amerikan Kanser Derneği uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, sofradaki gizli düşman

FRUKTOZ İÇEREN GIDALAR

Aşırı şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyeceklerin obeziteye yol açabileceği ve obezitenin birçok kanser türüyle ilişkilendirildiği bilinir. Obezite, vücutta iltihaplanma, insülin direnci ve hormon dengesizlikleri gibi faktörlere neden olabilir, bunlar da kanserin gelişmesine katkı sağlayabilir. Fruktoz, özellikle karaciğer tarafından metabolize edilerek yağ birikimine yol açabilir ve bu durum karaciğer kanserine zemin hazırlayabilir.