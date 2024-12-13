Amerikan Kanser Derneği uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, sofradaki gizli düşman
Dünya Sağlık Örgütü, kanser kaynaklı ölüm oranlarının gün geçtikçe daha fazla arttığını belirtirken, uzmanlar bu duruma daha çok genetik, obezite, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenlerin neden olduğunu ifade ediyor. Amerikan Kanser Derneği, kanser riskini artıran en yaygın faktörlerden birinin beslenme şekli olduğunu belirterek, bazı gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.
FRUKTOZ İÇEREN GIDALAR
Aşırı şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyeceklerin obeziteye yol açabileceği ve obezitenin birçok kanser türüyle ilişkilendirildiği bilinir. Obezite, vücutta iltihaplanma, insülin direnci ve hormon dengesizlikleri gibi faktörlere neden olabilir, bunlar da kanserin gelişmesine katkı sağlayabilir. Fruktoz, özellikle karaciğer tarafından metabolize edilerek yağ birikimine yol açabilir ve bu durum karaciğer kanserine zemin hazırlayabilir.