Amerikan Kanser Derneği'nden çay ve kahve açıklaması: Meğer kanser riskini azaltıyormuş

Kahve ve çayın baş ve boyun kanserleri riskini azaltmadaki potansiyel koruyucu etkilerini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen sonuçlar tutarsızdı.



Ancak bazı araştırmacılar birçok çalışmayı analiz etti ve kahve ve çayın çeşitli kanser türlerine karşı birçok koruyucu etkiye sahip olabileceği sonucuna vardı. Wiley tarafından Amerikan Kanser Derneği'nin hakemli dergisinde yayınlanan 'Kahve ve çay tüketimi ve baş ve boyun kanseri riski: Uluslararası Baş ve Boyun Kanseri Epidemiyoloji Konsorsiyumu'nda güncellenmiş bir ortak analiz' makalesi bulguları listeliyor.