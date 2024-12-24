Amerikan Kanser Derneği'nden çay ve kahve açıklaması: Meğer kanser riskini azaltıyormuş
Çay ve kahve gün içerisinde en sık tüketilen içeceklerim başında geliyor. Çay ve kahve tüketimiyle ilgili yapılan son araştırmalarda sevindiren bir gelişme yaşandı. Çalışmalar, çay ve kahve tüketiminin ağız ve boğaz kanserleri de dahil olmak üzere baş ve boyun kanserleri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.
Çay mı kahve mi? Taraf tutmaya gerek yok. Çünkü hem çay hem de kahve içenler kazanan gibi görünüyor. Çalışmalar, kahve ve çay içmenin baş ve boyun kanseri geliştirme şansını azaltabileceğini öne sürüyor. Yani, ister çay sever ister kahve insanı olun, kazanan takımdasınız.