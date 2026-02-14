Amerikan ordusu hazırlanıyor. İran'da haftalar sürecek operasyon başlayabilir

Açıklamalar, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi. ABD ve İranlı diplomatlar, geçen hafta Umman’da Tahran’ın nükleer programı konusunda diplomasiyi canlandırmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak Trump yönetiminin bölgeye askeri yığınak yapması, yeni bir askeri harekat ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Pentagon’un Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiği, binlerce asker ile savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip diğer askeri unsurların bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Trump, bir askeri üste yaptığı konuşmada İran’la anlaşmanın “zor” olduğunu belirterek, “Bazen korku gerekir. Durumu gerçekten çözecek tek şey budur.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise İran konusunda “Başkan Trump’ın tüm seçenekleri masada” tuttuğunu söyledi.