Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 23:47

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor - 1

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar,  yeni elde ettikleri uydu görüntülerinde, yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğinin görüldüğünü bildirdi.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor - 2

Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor - 3

Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor - 4
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor - 5
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor - 6

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