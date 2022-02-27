Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.