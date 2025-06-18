Amerikan yardımlarına "tapan" kabileler: Kargo kültleri
Melanezya’da bazı yerli topluluklar, “gökyüzünden gelen tanrılar” olarak gördükleri varlıkların bir gün tekrar geleceğine ve Güney Pasifik’e zenginlik getireceğine inanıyor. Ancak bu tanrılar klasik anlamda ilahi varlıklar değil; onlar, uçaklarla gelen Batılı malları temsil ediyor. Bu ilginç inanç sistemi, “kargo kültleri” (cargo cults) olarak biliniyor.
Kargo kültlerinin kökeni büyük ölçüde II. Dünya Savaşı’na dayanıyor.
Amerikan askerlerinin adalara gelişiyle birlikte yerli halk, daha önce hiç görmedikleri çikolata, kola, sigara, kamyon, uçak, buzdolabı gibi Batılı ürünlerle tanıştı.
Bu ürünlerin sihirli bir şekilde ortaya çıktığını düşünen bazı yerli topluluklar, savaş sona erip kargo akışı durunca, bu nimetlerin tekrar geleceğine dair dini bir beklenti geliştirdi.