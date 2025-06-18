Amerikan yardımlarına "tapan" kabileler: Kargo kültleri

EN BİLİNEN ÖRNEK JOHN FRUM

Kargo kültlerinin en meşhurlarından biri, 1930’larda bugünkü Vanuatu’da ortaya çıkan John Frum kültüdür. Yerel efsaneye göre yaşlılar, kava adlı sarhoş edici içeceği içtikten sonra beyaz bir adam tarafından ziyaret edildi. Bu adam, onlara Hristiyanlık ve Batı yaşam tarzını terk etmelerini, geleneksel hayata dönmelerini ve sihirli taşlara tapmalarını söyledi.



Bazı araştırmacılar “John Frum” isminin aslında bir Amerikan askerinin kendisini tanıtırken “John from America” demesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Diğer bir görüşe göre bu isim, “broom” (süpürge) kelimesinin yerel telaffuzundan türemiş olabilir, yani sömürgecileri “süpürmek” fikrinden.